Ces chiffres prouvent l’immense succès des “recharges” en 3 minutes des voitures électriques

La marque chinoise Nio vient de franchir un cap : celui des 60 millions d’échanges de batteries de ses voitures électriques. Chose impressionnante, le cap des 50 millions n’a été franchi que quatre mois plus tôt.

Si la recharge des voitures électriques demeure un sujet d’inquiétude pour les néophytes, les choses évoluent à grande allure. Le progrès des modèles et des bornes diminuent les temps de charge, le réseau ne cesse de s’étoffer, mais certains vont au-delà.

C’est notamment le cas de Nio, une marque chinoise disponible en Europe, dont le succès repose notamment sur ses stations d’échange de batterie. La marque vient d’ailleurs d’annoncer sur Weibo avoir franchi le cap des 60 millions d’échanges, avec une progression fulgurante.

50 millions en 6 ans, 10 millions en 4 mois

Chose étonnante : si l’annonce a été faite hier, 13 décembre, la carte mise à jour en temps réel sur le site chinois de Nio annonce au moment d’écrire ses lignes 61 000 échanges de batterie supplémentaires.

De son côté, le média chinois CnEVPost nous donne un peu de contexte. Nio a donc lancé sa première station en mai 2018, et a rapidement étoffé son réseau ; aujourd’hui, 2 787 stations sont opérationnelles en Chine, auxquelles il faut rajouter 59 autres en Europe (dont une fraîchement installée en Belgique).

L’évolution est également remarquable. 29 mois ont été nécessaires pour arriver au premier million d’échanges de batteries, mais passer de 50 à 60 millions n’a pris que quatre mois. Nio clame avec fierté opérer plus de 77 000 échanges par jour.

Le succès de la simplicité

Voilà donc une preuve du succès de cette stratégie qui, il faut le dire, apporte bien des services à ses utilisateurs. Nio en est à sa quatrième génération de station, qui est désormais capable de changer une batterie en 3 minutes et sans personne au volant.

Autre avantage majeur : la possibilité en Chine (et depuis peu en Europe) de pouvoir choisir la taille de sa batterie. Très concrètement, il est tout à fait possible d’arriver en station avec une « petite » batterie (de 75 kWh) tout de même et d’en sortir, trois minutes plus tard, avec un pack de 100 kWh pour des départs en vacances. Une batterie semi-solide de 150 kWh, capable de garantir 1000 km d’autonomie en conditions réelles, est même disponible en Chine.

Un programme « à la carte », donc, permis par un service de location des batteries qui connaît, lui aussi, un grand succès : 70 % des propriétaires de Nio choisissent ce mode d’acquisition.

Enfin, le succès de Nio ne devrait pas se tarir avec l’arrivée d’une sous-marque plus abordable, Onvo, qui vient de lancer un redoutable concurrent du Tesla Model Y, et lui aussi compatible avec l’échange de batterie.

Une autre marque, connue sous le nom de code « Firefly », devrait ensuite les rejoindre à des prix encore plus serrés. Quant à l’arrivée de Nio en France, prévue de longue date, elle vient malheureusement d’être retardée.