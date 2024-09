La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie et la Zoé ont un point commun : pourquoi Renault a eu raison trop tôt

Lors du salon de Chengdu, Nio a annoncé un franc succès de son service de location de batteries : 70 % des clients de ses voitures électriques choisissent cette option, dont Renault fut précurseur en 2010. Un succès permis, entre autres, par une refonte du système il y a quelques mois et une « recharge » en 3 minutes.

Nio ET7 // Source : Nio

Si le salon de Chengdu a permis de découvrir pour la première fois de nombreux modèles, comme la BYD Seal 06 GT, le Zeekr 7X ou la Neta S Wagon, la conférence de presse de Nio ne fut pas moins intéressante.

En effet, la marque de voitures électriques s’est félicitée du succès de son système de locations de batterie, dont Renault fut précurseur. Le média CnEVPost nous relate en effet que plus de 70 % des clients choisissent cette option, bien aidés par une refonte totale du système opérée en mars 2024.

Un chiffre impressionnant

L’annonce vient de Qin Lihong, le cofondateur et président de Nio : lors de l’achat d’une voiture électrique de Nio, seulement 30 % des clients préfèrent acheter la batterie avec la voiture au lieu de la louer.

Ce service, appelé BaaS (pour Battery as a Service), tire son avantage par des conditions de location bien plus avantageuses depuis mars 2024. Les mensualités, par exemple, ont baissé : louer la batterie « standard » de 75 kWh coûte désormais 728 yuans par mois (environ 93 euros), soit 25,7 % de moins qu’auparavant, et la grande batterie de 100 kWh demande 1 128 yuans (environ 145 euros), en baisse de 32,9 %.

Nio ET5 Touring

Louer la batterie fait logiquement baisser le prix d’achat de respectivement 70 000 et 128 000 yuans (environ 8 900 et 16 300 euros). Ajoutez à cela une politique assez avantageuse de rachat de la batterie au fil des ans, et tout était réuni pour cet écrasant succès.

En revanche, aucune mention du pack semi-solide de 150 kWh, qui permet aux Nio de dépasser les 1000 km d’autonomie en conditions réelles, alors que sa production a pourtant démarré.

De quoi donner des envies ?

L’avantage mis en avant par la marque : la disparition du stress, pour les propriétaires, sur la dégradation des batteries au fil des ans – bien qu’on sache désormais que ce n’est pas vraiment un problème.

Nio dispose également d’une particularité : son système d’échange de batterie, très développé en Chine avec 2 500 stations, auxquelles il faut rajouter 54 stations en Europe du Nord. Précisons que l’accès au système d’échange de batterie est uniquement ouvert aux clients qui louent leur batterie. On comprend donc mieux pourquoi ils sont aussi nombreux : le système d’échange de batterie permet de « recharger » la voiture en moins de trois minutes. Un record !

Une station d’échange de batterie Nio

Service, pour l’anecdote, retenu par Renault pour le lancement de sa gamme électrique en 2010. Les avantages mis en avant étaient les mêmes : un prix d’achat équivalent à celui d’une thermique et l’absence d’inquiétude sur la durée de vie de la batterie. Un système arrêté en 2021 au profit d’un achat « classique » de la voiture dans son intégralité.

Il n’est jamais bon d’avoir raison trop tôt, mais cela pourrait-il donner une idée aux constructeurs européens pour baisser les prix de leurs voitures électriques ?