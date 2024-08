780 km d’autonomie et charge en 10 minutes : attention à cette voiture électrique signée Zeekr qui arrive en France

Après plusieurs avant-goûts, Zeekr lève officiellement le voile sur sa nouvelle voiture électrique, le 7X. Basé sur la berline 007, ce SUV en reprend la charge en 10 minutes, l’autonomie confortable et une présentation très soignée, tout en modérant ses tarifs qui sont plus abordables qu’une Tesla Model Y. Voici ce qu’il faut savoir.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

Parmi la myriade de constructeurs automobiles chinois, Zeekr fait assurément partie des plus alléchants. Cette jeune marque, propriété de Geely (comme Volvo, Polestar, Smart ou Lotus) innove sans cesse avec ses voitures électriques et nous le prouve une nouvelle fois avec son dernier modèle.

Il s’agit du 7X, un SUV électrique dont Zeekr avait déjà parlé en présentant sa ligne et son habitacle. L’ouverture du salon de Chengdu permet d’en savoir encore plus, et le site internet de la marque nous renseigne notamment sur sa fiche technique et ses premiers tarifs.

Une présentation flatteuse

Nous allons donc passer en vitesse sur la partie esthétique de ce Zeekr 7X, puisque nous en connaissons déjà les grandes lignes. Long de 4,82 m (dont 2,93 m d’empattement), ce SUV conserve le langage stylistique de la berline 007, sur lequel il est basé.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

On retrouve ainsi le « Zeekr Stargate », un bandeau de 93 pouces regroupant 1 831 LED totalement personnalisable (et signé Valeo, un sous-traitant français) sur la face avant. Le style est très épuré, mais demeure élégant ; la face arrière, par exemple, se contente d’un fin bandeau lumineux.

L’habitacle est également connu, mais revenons dessus. Ce 7X se veut spacieux, avec cinq places et un coffre de 616 litres, un grand toit vitré et un siège arrière droit aux petits soins, comprenant notamment un repose-jambes. Éclairage d’ambiance sophistiqué, sono ultrapuissante et cuir de belle qualité sont au programme.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

La high-tech reste tout de même omniprésente. Plusieurs écrans sont ainsi éparpillés : sur la planche de bord, une dalle mini-LED 3,5 K de 16 pouces est au centre, tandis qu’un combiné d’instrumentation et une vision tête-haute sont là pour renseigner le conducteur.

Les passagers arrière ne sont pas en reste, avec un écran 13 pouces à l’arrière du siège passager, caché derrière une tablette. L’accoudoir central est également doté d’une dalle 6 pouces pour commander ventilation et médias. Le tout est alimenté par une puce Snapdragon 8295.

Une fiche technique presque connue

Ce Zeekr 7X, comme dit plus haut, reprend la plateforme de la 007, de quoi espérer retrouver les derniers progrès techniques de la berline électrique. Bonne nouvelle : c’est effectivement le cas.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

On retrouve ainsi deux batteries. Il y a la fameuse « Golden Brick » maison de 75 kWh, de type LFP (lithium-fer-phosphate), dont la particularité principale tient dans sa recharge de 10 à 80 % en 10,5 minutes seulement. L’autonomie n’est pas encore annoncée, mais la 007 peut parcourir jusqu’à 688 km selon le cycle chinois CLTC (environ 585 km une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes) — il faudrait compter moins sur ce 7X, plus lourd et moins aérodynamique.

L’autre batterie est signée CATL, le leader mondial de la batterie. C’est une Qilin de 100 kWh, de type NMC (nickel-manganèse-cobalt) capable de faire rouler ce 7X jusqu’à 780 km en une charge en cycle CLTC (environ 670 km WLTP), tout en pouvant récupérer 546 km d’autonomie en la branchant 15 minutes (10 à 80 %).

Zeekr 7X // Crédit : Zeekr

Zeekr reste également discret sur les performances, se contentant d’annoncer que la version la plus performante sera dotée de deux moteurs développant 646 ch (475 kW) en cumulé, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,8 s. Une motorisation reprise, là aussi, de la 007, ce qui fait que le SUV devrait également récupérer la version « propulsion » de 412 ch (310 kW) de la berline.

Les derniers détails, y compris la gamme tarifaire totale, seront connus lors de l’ouverture des commandes, le 20 septembre 2024. Les précommandes sont en revanche déjà ouvertes, de quoi découvrir son premier prix : 239 900 yuans, soit 30 500 euros environ. C’est 30 000 yuans de plus que la 007 équivalente, mais également 10 000 yuans moins cher que le moins cher des Tesla Model Y.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

La marque ne s’en cache pas : ce Zeekr 7X est prévu pour l’international. De quoi arriver en Europe, et très probablement en France, puisque la marque nous a confié son arrivée prochaine dans notre marché. Reste à connaître les prix, notamment depuis la hausse des frais de douane sur les voitures électriques chinoises ; un désagrément que Zeekr pourrait contourner en assemblant ses voitures dans les usines européennes de Volvo. À suivre de près, donc.