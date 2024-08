Voici l’intérieur de la voiture électrique chinoise qui se recharge en 10 minutes et qui arrive en Europe

Quelques semaines après sa révélation, le nouveau Zeekr 7X dévoile désormais son poste de conduite ultra technologique. Ce dernier fait la part belle aux écrans et peut accueillir jusqu’à cinq passagers à son bord.

Crédit : Zeekr

Encore méconnu en France, Zeekr est déjà présent en Europe depuis plusieurs mois, notamment avec sa 001 et sa compacte X. Mais la firme chinoise fondée en 2021 multiplie les nouveautés et à une cadence assez élevée, afin de se faire une belle place sur le marché mondial, et notamment en France avec une arrivée prévue dans les prochains mois.

Zeekr 7X

Un intérieur classique mais très moderne

C’est ainsi qu’au début du mois de juillet, le constructeur dévoilait une toute nouvelle voiture connue sous le nom de CX1, encore lourdement camouflée. Mais quelques jours plus tard seulement, cette dernière se montrait sous sa forme définitive, et officialisait son nom : Zeekr 7X. Elle prend alors la forme d’un SUV électrique, qui chasse sur les terres des Nio ES6 et autres Xpeng G9. Et ce même si ses dimensions sont légèrement inférieures, avec 4,83 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,66 mètre de haut.

Crédit : Zeekr

Mais si les photos montrant le style extérieur de la voiture ont déjà été publiées, le poste de conduite restait encore mystérieux. Mais voilà que Zeekr vient tout juste de dévoiler une série de visuels montrant désormais l’intérieur de son SUV via un post Weibo. On y voit alors une présentation très épurée et surtout très moderne, sans pour autant en faire trop dans le dépouillement comme certains autres modèles, et notamment chez Tesla. La voiture possède ici un combiné numérique, dont la taille est encore inconnue.

Ce dernier devrait afficher toutes les informations importantes pour la conduite comme la vitesse et l’autonomie restante, mais on ne sait pas encore s’il est complété par un affichage tête haute. Nous devrions avoir plus d’informations sous peu, puisque la voiture sera présentée au salon de Chengdu, qui ouvrira ses portes le 30 août prochain. Bien sûr, on retrouve un grand écran tactile, dont la diagonale n’a pas encore été communiquée mais qui devrait tourner autour des 15 pouces environ.

Crédit : Zeekr

Celui-ci semble regrouper l’intégralité des fonctionnalités de la voiture, qui fait l’impasse sur la plupart des commandes physiques. Ce qui rend le poste de conduite plus épuré, mais qui risque de poser quelques soucis de sécurité et pénaliser le véhicule lors des crash-tests EuroNCAP s’il est un jour commercialisé en Europe. Reste également à savoir si la dalle tactile sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto si le Zeekr 7X arrive chez nous, ce qui est tout à fait envisageable.

Une recharge ultra rapide

Ce nouveau venu dans la gamme semble faire la part belle aux rangements, notamment dans la console centrale, qui se dote de deux emplacements de charge par induction pour smartphone. Les sièges sont quant à eux recouverts de cuir bicolore et sont perforés, mais on ne sait pas encore s’ils sont chauffants ou ventilés, ce qui semble très probable. À l’arrière, les passagers peuvent profiter d’un écran dans le dossier des sièges, tandis que cinq personnes peuvent prendre place à bord au total.

Crédit : Zeekr

L’empattement est affiché à 2,93 mètres et il faut savoir que la voiture est également équipée d’un éclairage d’ambiance et d’un grand toit panoramique. Enfin, les occupants de la banquette bénéficient aussi d’un petit écran leur permettant de gérer la température à l’arrière, ainsi que la musique et les réglages de l’assise. Le confort est donc de mise à bord du Zeekr 7X, qui affiche tout de même une puissance allant jusqu’à 645 chevaux.

Crédit : Zeekr

Ce dernier devrait être équipé de la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) « Golden Brick » développée en interne, qui permet une recharge en seulement 10 minutes via une architecture 800 volts. L’autonomie est annoncée à 780 kilomètres selon le cycle CLTC, soit environ 660 kilomètres avec l’homologation WLTP.

Ce Zeekr 7X sera officiellement présenté au Salon de Chengdu, qui ouvrira ses portes le 30 août 2024, avant un lancement commercial d’ici la fin de l’année. Aucune date de lancement n’a encore été annoncée pour l’Europe, mais nous devrions en profiter – la marque ayant même annoncé une arrivée en France.