La voiture électrique qui se recharge en 15 minutes bientôt disponible au format SUV : la Tesla Model Y en ligne de mire

Zeekr fait partie des marques chinoises de voitures électriques les plus prometteuses. Cette marque, qui arrive en France fin 2024, a les dents longues et veut conquérir le marché mondial. La preuve avec ces premières images de leur nouveau modèle, qui s'annonce être un concurrent frontal du Tesla Model Y. Voici ses premières informations.

Le secteur de la voiture électrique est en pleine ébullition en Chine, et les nouveaux acteurs sont légion. Certaines marques arrivent toutefois à tirer leur épingle du jeu, comme Nio ou Zeekr, qui nous intéresse aujourd’hui.

Cette marque, qui commercialise déjà sa gamme en Europe avant une arrivée en France fin 2024, vient de partager sur Weibo (via son vice-président, Lin Jinwen) les premières images de sa nouvelle voiture, un SUV électrique, concurrent direct du Tesla Model Y.

Une allure classique, un nom encore mystérieux

Cette voiture électrique, connue sous le nom de code « CX1e », se montre encore dans une tenue de camouflage, avant une présentation a priori prévue pour la fin de l’année. Elle garde encore ses secrets, même si Lin Jinwen annonce que « le nom officiel du CX1e est caché sur le camouflage ».

Le motif sur la carrosserie ressemble à en enchevêtrement de Z et de X. Aurions-nous droit à un Zeekr ZX, au risque de fâcher Citroën ? Réponse dans quelques mois.

Dans tous les cas, les proportions de la carrosserie sont très conservatrices ; tout-juste devine-t-on le bandeau lumineux « Stargate » à l’avant, déjà vu sur les derniers modèles de la marque… et développé par l’équipementier français Valeo. Un LiDAR est également présent sur le toit, de quoi promettre des capacités de conduite semi-autonome.

Des dessous prometteurs

Si l’habitacle garde également ses secrets, on sait en revanche que cette nouvelle Zeekr reposera sur la plateforme PMA2, qu’on retrouve sur la très prometteuse Zeekr 007, une berline qui vient d’être lancée. On devrait donc retrouver ses caractéristiques techniques, notamment en termes de motorisations, avec une version « propulsion » de 420 ch (310 kW) et une 4×4 de 645 ch (475 kW).

Quant à la batterie, ce SUV électrique pourrait en toute logique reprendre la batterie maison, la « Golden Brick », qui annonce notamment des recharges éclair d’une quinzaine de minutes grâce à son architecture 800 volts.

La capacité est de 75 kWh, de quoi donner à la Zeekr 007 une autonomie maximale de 688 km avec cette batterie, mais sur le cycle d’homologation chinois CLTC ; il faudrait compter environ 610 km en norme WLTP. Ce SUV devrait proposer un peu moins, du fait de son aérodynamisme et de son poids moins avantageux que la berline.

Ce Zeekr « CX1e » déboulera dans la catégorie bien chargée des SUV électriques familiaux, et rejoindra le Zeekr MIX, un monospace très ingénieux, et la 001, un grand break de chasse, dans la gamme de voitures familiales de la marque.

Son prix est encore inconnu, mais la 007 se démarque en Chine par un excellent rapport qualité/prix – une caractéristique qui pourrait être revue à la baisse lors de son arrivée en Europe, du fait des nouveaux droits de douane et de l’abandon du bonus écologique pour les voitures électriques chinoises en France.