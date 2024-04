Zeekr dévoile une impressionnante voiture électrique à tout faire : entre le Robotaxi de Tesla et l’ID.Buzz de Volkswagen

À l'occasion du Salon de Pékin, le constructeur chinois Zeekr présent en Europe présente au grand public ssa nouvelle voiture électrique, la Mix. Un van qui embarque une batterie gigantesque et qui est plus puissant que le Volkswagen ID. Buzz GTX et ses 340 ch. Zeekr annonce que c'est une étape vers les robotaxis. Un clin d'œil à Elon Musk et Tesla ?

Longtemps délaissés au profit des SUV, les monospaces et les mini-vans font un retour en force avec l’avènement de l’électrique. Le plus connu d’entre eux, du moins en Europe, c’est bien évidemment le Volkswagen ID. Buzz. Mais la concurrence s’étoffe de plus en plus pour ce modèle, notamment en Chine, et le Salon de Pékin qui se déroule actuellement en apporte une nouvelle fois la preuve.

Voici donc le Zeekr Mix, pour la première fois présenté au public. Esthétiquement, vous en conviendrez, il possède un peu moins de charme que l’ID. Buzz. Teinte bicolore, très peu de porte-à-faux avant, empattement de trois mètres et longueur totale de 4,69 mètres… Ce Zeekr Mix semble s’inspirer très largement du mini-van électrique allemand. Même le poids est similaire à celui du Volkswagen : ce sera 2 639 ou 2 739 kg en fonction des équipements.

Un peu de France dans ce mini-van chinois

Côté technologie, même si ça ne se voit pas, il y a un LiDAR logé sur le toit pour l’intégration d’un système de conduite autonome avancé. Le Mix reprend le système Stargate inauguré sur la Zeekr 007, une concurrente frontale de la Tesla Model 3, sur sa face avant.

« Mais qu’est-ce donc que cette diablerie ? » Il s’agit d’un écran à LED pouvant s’illuminer sur 16 niveaux de gris et qui s’étend sur toute la largeur de la face avant. On peut choisir depuis l’écran central de la voiture différentes animations, et même écrire des messages personnalisés.

De quoi communiquer avec l’extérieur et les piétons, par exemple, ou indiquer que la voiture évolue en conduite autonome. Comble du luxe ? « C’est français monsieur ! »

En effet, cet écran a été conçu par l’entreprise française Valeo, l’un des plus grands équipementiers mondiaux. Nous avions d’ailleurs pu les rencontrer au CES 2024, où ils présentaient en parallèle un système de recharge de véhicules électriques par induction très prometteur. Fruit du hasard (ou pas), le concept-car Volkswagen ID.Code présenté aussi au Salon de Pékin présente ce même type de technologie.

Puissant et endurant

À bord, le Zeekr Mix dispose de deux rangées de trois sièges, y compris à l’avant. Les familles apprécieront. Une version cinq places est aussi disponible. Pour monte à bord, les portes latérales coulisseront toutes, y compris celles avant droite du passager. Le rayon de braquage est inférieur à 10 mètres, une prouesse pour le segment.

Le Zeekr Mix sera disponible à son lancement en deux versions, toutes les deux proposées avec un moteur arrière d’une puissance maximale de 310 kW (421 ch).

Deux batteries de type NMC (nickel – manganèse – cobalt) seront disponibles, la plus grosse fera environ 100 kWh d’après les premiers chiffres avancés, ce qui donnerait une autonomie de plus de de 500 km selon le cycle CLTC chinois, et plus de 450 km en norme WLTP si ce modèle est amené à arriver en France.

Rien ne nous dit pour l’instant que ce modèle arrivera en Europe ces prochaines années, mais il est en tout cas bien armé. Dans tous les cas, Zeekr annonce que c’est une première étape vers les robotaxi, puisque la plateforme SEA-M sera utilisée pour le robotaxi de la marque, la Zeekr M Vision, en partenariat avec Waymo (Google).