Pour éviter la catastrophe, Volkwagen sort le grand jeu pour régler le plus gros problème de ses voitures électriques

Volkswagen profite du salon de l'automobile de Shanghai pour dévoiler son plan de bataille sur la voiture électrique. Le groupe allemand dévoile un concept de voiture électrique qui préfigurera les futurs modèles, mais aussi toute une nouvelle stratégie pour la Chine. Avec, notamment, l'arrivée d'une nouvelle architecture développée en interne. Est-ce que cela sera suffisant pour relancer les ventes ?

Volkswagen est dans une situation délicate avec ses voitures électriques. Le groupe allemand reste troisième au niveau mondial, mais loin derrière Tesla et BYD, qui occupent respectivement la première et seconde place du podium. Les chiffres de vente sont décevants, et même le patron du groupe allemand a tiré la sonnette d’alarme. Il fallait réagir, et c’est ce que vient de faire Volkswagen, avec différentes annonces en amont du salon de l’automobile de Shanghai.

Volkswagen ID. Code : un tout nouveau design

La première annonce, c’est le concept ID. Code. Il s’agit d’un SUV électrique qui préfigure le nouveau style Volkswagen pour ce genre de voiture en Chine. Il fallait casser les codes européens, pour davantage plaire aux clients asiatiques. Le communiqué de presse annonce ainsi qu’avec « ses surfaces puissantes, épurées et fluides, l’ID. CODE évoque davantage un modèle Gran Turismo qu’un SUV dans le segment des véhicules de cinq mètres« . Une longueur qui le réserve clairement au marché chinois, friand des longues voitures.

L’IA est évidemment de la partie, pour améliorer la communication entre le conducteur et la voiture. La conduite autonome de niveau 4 est proposée, tout comme la conduite manuelle, plus classique. En cas de conduite autonome, il est possible de « faire pivoter les sièges avant de 180 degrés et permettre par exemple aux membres d’une famille d’être assis face à face pour une meilleure communication. Il est également possible de régler les sièges en position couchette pour les longs trajets« .

En termes de technologie, on retrouve les phares matriciels, mais cette fois-ci intégrés au pare-choc. Un LiDAR est de la partie, pour permettre une conduite autonome plus sûre, intégré dans la face avant avec une caméra. Les portes sont quant à elles à ouvertures électrique et des écran semi-transparents se retrouvent dans les fenêtres. Rappelons qu’il s’agit d’un concept, et cela se voit avec ses immenses jantes de 24 pouces.

Le reste de la fiche technique n’a pas été annoncée par Volkswagen, et il faudra attendre quelques mois, ou quelques années, avant de voir arriver les voitures de série qui adopteront ce nouveau design. Cela passera d’abord par la Chine, et il est possible que le constructeur partage ce design avec les créations pensées pour l’Europe.

ID.UX : une nouvelle marque pour la Chine

Le constructeur allemand prévoit de lancer une toute nouvelle marque en Chine : ID.UX, avec notamment l’ID.UNYX, le clone chinois de la Cupra Tavascan. D’ici 2027, ce sont cinq voitures électriques ID.UX qui seront lancées en Chine.

En plus des plateformes MQB et MEB que nous avons aussi en Europe, Volkswagen prévoit de commercialiser des voitures basées sur la plateforme commune avec Xpeng. Mais le constructeur allemand a également annoncé une toute nouvelle plateforme, conçue en interne pour la Chine : CMP (China Main Platform).

Le constructeur précise alors que « cette plateforme devrait assurer l’assemblage d’au moins quatre modèles supplémentaires destinés à l’entrée de gamme du segment des véhicules électriques à compter de 2026« . De quoi proposer des versions chinoises des Volkswagen ID.1 et ID.2 pour mieux se battre avec les minivoitures électriques chinoises à bas prix ?

Pourquoi toutes ces plateformes ?

On peut se poser la question de la pertinence de toutes ces plateformes, mais Volkswagen tient à rassurer, en affirmant que « la variété des plateformes permet ainsi à Volkswagen d’offrir à ses clients des produits adaptés sur l’ensemble des segments concernés et de répondre au mieux à leurs besoins« . Un choix étrange alors que les concurrents tentent de réduire les coûts en réduisant le nombre de plateformes différentes.

Rappelons qu’en plus de toutes ces plateformes, Audi a noué un partenariat, de son côté, pour créer une plateforme commune avec SAIC, la maison mère de MG a qui on doit la MG4, qui se vend comme des petits pains en Europe. Le groupe allemand disposera donc de cinq plateformes différentes à travers le monde.

Est-ce que toutes ces annonces permettront à Volkswagen de repasser devant BYD en Chine ? Seul l’avenir nous le dira, mais 2023 a été une année marquante pour le constructeur allemand, qui a vu son règne de 15 ans prendre fin, au profit de BYD, la nouvelle étoile montante dans le monde.