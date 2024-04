Bonne nouvelle pour Tesla qui repasse enfin devant son plus grand concurrent

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, vient de publier ses chiffres de production et de ventes de voitures électriques pour le premier trimestre 2024. Si le géant chinois avait dépassé Tesla pour la première fois lors du quatrième trimestre 2024, cette fois-ci, c'est l'inverse.

BYD est le plus grand concurrent de Tesla sur le secteur des voitures électriques. Habituellement, le géant chinois était à la seconde place du podium, derrière Tesla, mais devant Volkswagen. Lors du dernier trimestre de l’année 2023, un petit tremblement de terre avait eu lieu : BYD était passé, pour la première fois de son histoire, devant Tesla, en nombre de voitures électriques produites et vendues.

Hier, Tesla officialisait le nombre de voitures électriques produites et vendues entre janvier et mars 2024. Des chiffres inquiétants, puisque Tesla n’avait jamais vendu aussi peu de voitures depuis le second trimestre 2022. En cause, de nombreux obstacles, comme l’incendie de l’usine de Berlin, les détournements de navires causés par le conflit de la mer Rouge et la mise en pause de la production de la Model 3 aux États-Unis pour accueillir la nouvelle version.

BYD n’est pas au mieux de sa forme

Cette fois-ci, c’est BYD qui publie ses résultats pour le premier trimestre 2024 par le biais d’un communiqué de presse. On y apprend que le géant chinois a vendu 300 114 voitures électriques sur la période et a produit 291 730 véhicules. C’est assez étonnant, puisque le constructeur a réussi à vendre plus de voitures que le nombre produit. Cela grâce à son stock et à ses nombreuses baisses de prix.

De son côté, Tesla a, au contraire, vendu moins de voitures qu’il n’en a produit, ce qui amène à un stock conséquent sur les bras du constructeur. On peut se demander si le constructeur américain ne va pas réduire le prix de ses voitures électriques dans les prochaines semaines, sur certains marchés.

Du côté de BYD, ces résultats ne sont pas très bons. Ils sont en effet en hausse de 13 % par rapport au premier trimestre 2023. Mais 43 % de moins qu’au cours du dernier trimestre de l’année 2023 qui lui avait permis de dépasser Tesla.

BYD numéro 2 sur 2024 ?

La grande question est désormais de savoir si BYD réussira à dépasser Tesla sur l’année 2024, ou si le constructeur américain réussira à garder la première place du podium sur la voiture électrique. Tesla espère produire et vendre environ 2 millions de voitures électriques sur 2024. On ne connaît pas l’objectif de BYD, mais il doit sûrement être très proche.

On attend maintenant les résultats du groupe Volkswagen et des autres constructeurs chinois, pour voir si le groupe allemand réussi à rester sur la troisième marche du podium ou s’il se fait dépasser.