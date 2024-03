On connaît les auteurs de l’incendie volontaire de l’usine Tesla en Allemagne

Dans la matinée du 5 mars, l'usine européenne de Tesla, la Gigafactory, a été contrainte de stopper sa production suite à un incendie sur un pylône électrique à proximité du site. Cet incident a été revendiqué, dans la foulée, comme un acte de sabotage par un groupe d'extrême gauche allemand.

Dans la matinée du 5 mars, l’usine européenne de Tesla, la Gigafactory, située près de Berlin, a été contrainte de stopper sa production à la suite d’un incendie sur un pylône électrique à proximité du site. Cet incident, qualifié de « sabotage » par le groupe d’extrême gauche allemand Vulkan Gruppe, a été revendiqué dans un communiqué publié sur Indymedia, une plateforme utilisée par les activistes.

Dans leur communiqué, les membres du Vulkan Gruppe affirment avoir visé l’infrastructure électrique de la Gigafactory dans le but de créer « le plus grand black-out possible ». Ils dénoncent la consommation massive de ressources et d’énergie de l’usine, ainsi que sa contribution à la pollution de la nappe phréatique locale. « Tesla mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main d’œuvre et crache pour cela 6 000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine », peut-on lire dans leur message.

#BREAKING Tesla says German plant halts production after power failure due to 'arson attack' pic.twitter.com/xWGDu9jpIG — AFP News Agency (@AFP) March 5, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cet acte de sabotage intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de l’usine berlinoise de Tesla. En effet, la population locale a récemment voté contre l’expansion de la Gigafactory, et une étude a révélé que l’usine polluait plus que prévu, avec des niveaux de contamination de l’eau supérieurs aux normes. De plus, Tesla fait face à l’hostilité des syndicats scandinaves dans ses ateliers et ses Superchargers depuis plusieurs mois, en raison de son refus de signer une convention collective sectorielle pour protéger ses employés.

Malgré les critiques et les tensions locales, Tesla poursuit sa croissance en Europe et envisage d’agrandir son usine berlinoise. Bien que la population locale se soit exprimée contre l’expansion de la Gigafactory, le fabricant américain semble déterminé à poursuivre ses projets. En parallèle, Tesla est en pourparlers avec plusieurs pays européens, dont l’Espagne, la France et l’Italie, pour la construction d’une seconde Gigafactory européenne.