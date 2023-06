Tesla en France : la piste de la Gigafactory relancée après l’échec espagnol

Où sera implantée la prochaine Gigafactory de Tesla en Europe ? Dans cette bataille économique et industrielle, l'Espagne, un des candidats de premier plan, aurait perdu ses chances suite à une fuite dans la presse. Entre tractations secrètes et surprises de taille, le mystère reste entier.

La question de l’emplacement de la prochaine Gigafactory de Tesla en Europe ne cesse de faire parler d’elle. Après l’Allemagne, où la première usine européenne de Tesla est installée à Berlin, la question est : où sera la deuxième ? France, Espagne ? La réponse est plus complexe qu’elle ne paraît.

Les pourparlers entre Tesla et l’Espagne au point mort

Les pourparlers entre Tesla et l’Espagne semblent avoir avancé à un rythme effréné entre les 7 et 9 juin. La presse locale, dont Levante-EMV, a été la première à relayer les informations, rapidement reprises par des médias nationaux comme El Mundo et El País. Un constructeur de véhicules électriques souhaitait s’implanter en Espagne, et il ne s’agissait pas de n’importe lequel : Tesla.

D’après les sources internes citées par la presse, des négociations auraient eu lieu pendant près d’un an entre la Generalitat Valenciana et l’entreprise américaine. Selon Cinco Días, les discussions étaient à un stade avancé. Pourtant, la révélation de ces informations confidentielles dans la presse a semble-t-il contrarié l’entreprise. Valencia Plaza a été le premier à signaler la réaction de Tesla, et la situation a vite dégénéré.

Le média Economia Digital annonce désormais que l’affaire serait désormais close : l’implantation de la Gigafactory en Espagne serait abandonnée suite à la fuite. Les négociations confidentielles ayant été révélées, Tesla aurait considéré que les pourparlers étaient rompus.

De nouvelles perspectives pour la France

L’échec de l’Espagne pourrait pourtant ouvrir de nouvelles perspectives pour la France. Suite à l’abandon du projet espagnol, la France pourrait redevenir un candidat de choix pour l’implantation de la Gigafactory. Emmanuel Macron, le président français, a eu l’occasion d’échanger avec Elon Musk, le PDG de Tesla, lors d’événements tels que Choose France et Vivatech. Les deux hommes ont discuté de technologie, mais aussi d’investissements. Elon Musk s’est dit « confiant que Tesla fera à l’avenir des investissements significatifs en France. ».

Tesla, avec ses cinq Gigafactory réparties sur la planète, dédiées aux voitures électriques, aux batteries, aux Superchargeurs et aux panneaux photovoltaïques, continue d’étendre sa présence mondiale. Malgré l’abandon des négociations avec l’Espagne, la marque américaine confirme ses intentions de rester le leader mondial de la voiture électrique, notamment avec l’annonce d’une nouvelle usine au Mexique.

Cette situation montre bien les enjeux stratégiques, économiques, mais aussi politiques de l’implantation des usines de Tesla. En plus de créer des emplois et de stimuler l’économie locale, elles jouent un rôle essentiel dans la stratégie de Tesla pour maintenir sa position de leader sur le marché des véhicules électriques. Pour l’instant, la destination de la prochaine Gigafactory de Tesla en Europe reste un mystère. Mais une chose est sûre : quelle que soit la décision finale, elle fera grand bruit.

