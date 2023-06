Le grand pari de la France : attirer une Gigafactory Tesla en séduisant Elon Musk

Le CEO de Tesla et SpaceX, Elon Musk, est activement courtisé par le gouvernement français pour construire sa prochaine Gigafactory sur le sol français. La France espère devenir un acteur clé du secteur de la voiture électrique et a déjà inauguré cette année sa première usine de batteries. En parallèle, un bras de fer a lieu entre l'Union européenne et Twitter, détenu par Elon Musk, concernant le respect de nouvelles réglementations. Pour discuter de ces enjeux et d'autres sujets, une rencontre est prévue entre Emmanuel Macron et Elon Musk à l'occasion du salon VivaTech.

Depuis un certain temps, une idylle inattendue semble se dessiner entre Elon Musk, le dynamique CEO de Tesla et SpaceX, et la France. Il est certes paradoxal de voir un homme d’affaires à la fois courtisé pour ses activités industrielles, et critiqué pour ses prises de position parfois controversées. Cependant, une chose est sûre : la France veut du Elon Musk, et pas seulement pour le voir s’exprimer lors de Vivatech.

En effet, le gouvernement français n’a pas caché son intérêt pour qu’Elon Musk construise sa prochaine Gigafactory sur le territoire français. Il y a peu, Emmanuel Macron avait d’ailleurs rencontré le magnat de la tech le 15 mai 2023 pour discuter de « l’attractivité de la France et des progrès significatifs dans les secteurs du véhicule électrique et de l’énergie ».

Aujourd’hui, la France redouble d’efforts pour convaincre Musk de concrétiser ce projet. Dans une déclaration au média CNBC, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la France était prête à accueillir l’investissement du milliardaire : « Ce sera formidable d’avoir une usine Tesla en France, il y a eu beaucoup d’efforts et d’énergie pour s’assurer que cela est possible et que cela peut arriver », a-t-il confié à Charlotte Reed lors de la conférence VivaTech à Paris.

Cette parade nuptiale intervient en plein bras de fer entre l’Union européenne et Twitter

La France se positionne ainsi en prétendante sérieuse face à d’autres nations, comme l’Espagne. Pourtant, cette parade nuptiale intervient en plein bras de fer entre l’Union européenne et Twitter, racheté par Elon Musk, au sujet du respect des nouvelles régulations de l’Union européenne. La plateforme de réseau social, propriété d’Elon Musk, est en effet sous pression de l’Union européenne, qui menace de la bannir en l’absence de contrôle renforcé du contenu illégal et de la désinformation.

Dans son désir de devenir une plaque tournante de l’industrie de la voiture électrique, la France a inauguré cette année sa première usine de batteries pour voitures électriques. De plus, le fonctionnement du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique va être revu afin de prendre en compte le bilan carbone et favoriser les usines françaises et européennes. Elon Musk, quant à lui, cherche à élargir son réseau d’usines Gigafactory, en complément des sites de production déjà présents aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et bientôt au Mexique.

Dans ce contexte déjà bien chargé, un nouvel épisode de cette saga franco-américaine est attendu : Emmanuel Macron et Elon Musk ont prévu de se rencontrer à la fin de la semaine pour le salon VivaTech, l’un des rendez-vous phares de l’innovation en France. Elon Musk y est attendu non seulement comme invité, mais également comme orateur. Cette nouvelle rencontre entre les deux hommes pourrait marquer une étape cruciale dans les négociations autour de la future Gigafactory.

