« Twitter ne sera plus le bienvenu en Europe » : le gouvernement menace Elon Musk

Le ministre Jean-Noël Barrot rappelle qu'à partir du mois d'août, les plateformes auront de nouvelles obligations en Europe et menace à demi-mot Twitter si Elon Musk refuse de rentrer dans les rangs.

Twitter pourrait-il être interdit en Europe ? C’est en tout cas ce que laissent entendre certains dirigeants européens, dont Jean-Noël Barrot, le ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Interrogé sur FranceInfo ce lundi 29 mai, le ministre d’Emmanuel Macron s’est montré intransigeant concernant le réseau social d’Elon Musk.

Petit retour en arrière pour y voir plus clair. Afin de réguler le contenu en ligne, l’Europe compte imposer aux plateformes certaines règles de modération. « C’est 128 mesures qui ont été adoptées sur une base volontaire par 34 géants du numérique parmi lesquels Facebook, Google, Microsoft et Twitter ». Or, Elon Musk a décidé de retirer Twitter de cet accord. Rappelons que dans le cadre d’une optimisation des coûts, Elon Musk a licencié de nombreux employés lors de sa prise de pouvoir à la tête du réseau social, dont l’équipe de modération du contenu.

Mais au-delà des mesures adoptées volontairement, l’Europe va faire entrer en vigueur dès le 25 août le Digital Services Act (DSA), une loi visant à « obliger les grandes plateformes de réseaux sociaux à lutter activement contre la désinformation ».

Thierry Breton, Commissaire européen, a donc précisé, via Twitter, « les obligations demeurent, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher ».

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023