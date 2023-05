Tesla : bientôt des voitures électriques fabriquées en France ? Quand Elon Musk rencontre Macron

Le Président Macron a reçu ce 15 mai Elon Musk à l'Élysée. Une rencontre qui prend des airs de seconde tentative pour le chef de l'État, alors que la France n'avait pas su attirer à elle le patron de Tesla en 2016 pour la construction d'une première Gigafactory en Europe. Est-ce que Tesla prévoit de fabriquer des voitures électriques ou des batteries en France ? Ce n'est pas impossible.

Bientôt des batteries Tesla fabriquées en France ou des véhicules de la marque américaine assemblés dans l’Hexagone ? Nul doute qu’en parler était l’un des motifs de la rencontre du Président Macron et d’Elon Musk ce 15 mai. De passage à Paris dans le cadre du sommet Choose France, le dirigeant de Tesla était invité ce matin à l’Élysée pour discuter avec le chef de l’État de « l’attractivité de la France et des progrès significatifs dans les secteurs du véhicule électrique et de l’énergie », a twitté Emmanuel Macron peu après l’entrevue.

Une approche commentée parallèlement par Bruno Le Maire, invité pour sa part sur le plateau de BFMTV. « Il y a des négociations qui sont en cours, il n’est pas là uniquement pour profiter de Versailles », a confirmé le ministre de l’Économie. Reste que pour Emmanuel Macron et son gouvernement, ce passage en France sonne surtout comme une deuxième chance de convaincre après l’échec du gouvernement précédent.

En 2016, sous François Hollande, des négociations avaient en effet été entreprises avec Tesla. Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement et de l’Énergie, avait notamment proposé à la firme de reconvertir le site nucléaire de Fessenheim, rappellent nos collègues de Numerama. L’idée ? Transformer l’ancienne centrale (alors en cours de fermeture) en Gigafactory. Une proposition qui n’avait pas retenu bien longtemps l’attention d’Elon Musk. Rapidement après, le site de Berlin-Brandenburg était alors choisi pour la construction de la première usine de Tesla en Europe.

With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023