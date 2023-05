Voici la nouvelle Tesla Model 3 avec une grande autonomie et à un prix défiant toute concurrence

Tesla, avec sa réputation de faire et défaire, a réintroduit la très rare version Grande Autonomie RWD (Propulsion) de la Model 3. Cette version, qui associe une batterie de grande capacité à un moteur arrière unique, offre une autonomie impressionnante de plus de 620 km, surpassant celle de la Grande Autonomie AWD. En un revirement surprenant, Tesla nous a confirmé que cette version ne serait pas seulement disponible pour les professionnels, mais également pour les particuliers.

Mise à jour du 15 mai 2023 :

On peut déjà voir que ce fameux modèle de Tesla, la Model 3 Grande Autonomie RWD, est déjà disponible dans la section « Véhicules disponibles » du site officiel de Tesla, les véhicules proviennent de Rotterdam aux Pays-Bas. Cependant, pour pouvoir bénéficier du bonus écologique, il est impératif de choisir la couleur blanche pour le modèle ou d’attendre que Tesla mette en place les remises de fin de trimestre. Ce détail peut sembler surprenant, mais il reflète parfaitement la nature dynamique et imprévisible de Tesla.

Article du 12 mai 2023 :

Il est toujours fascinant de constater à quel point Tesla aime jouer avec nos nerfs. Pour ceux qui ont été trop occupés à regarder des vidéos de chats sur Internet pour suivre, jusqu’à présent, la gamme européenne de la Model 3 se composait de trois versions : la Model 3 dite « Propulsion », dotée d’un moteur unique et d’une « petite » batterie de 60 kWh, la Grande Autonomie avec deux moteurs et une grande batterie de 80 kWh, et la Performance, également équipée de deux moteurs avec la même batterie.

Mais en avril dernier, Tesla a décidé de nous rendre un peu plus fous. La firme a réintroduit sa version la plus intéressante de la Model 3, la Grande Autonomie RWD (Propulsion). Cette variante, qui associe une batterie de plus grande capacité (80 kWh) à un moteur arrière unique, avait été retirée du marché en 2019. Et pourquoi donc ? Pour limiter les options de batterie aux versions à traction intégrale, plus coûteuses pour les clients et donc, vous l’avez deviné, une opération plus rentable pour Tesla.

40 990 euros avec le bonus écologique pour plus de 620 km d’autonomie

La version Grande Autonomie RWD offre une autonomie stupéfiante de 620 km (WLTP) contre 602 km pour la Grande Autonomie AWD. Certainement 634 km avec les jantes en 18 pouces.

Et maintenant, accrochez-vous à votre chapeau : cette version ne sera pas uniquement disponible pour les professionnels. Non, non, elle sera également disponible pour les particuliers. Oui, vous avez bien lu. La Model 3 Grande Autonomie RWD ne sera pas réservée à un petit nombre ! Elle offre 620 km d’autonomie WLTP, passe de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 233 km/h. Tout cela à partir de 45 990 euros hors bonus, avec des livraisons qui devraient débuter en juin.

Ce qui nous donne 40 990 euros avec le bonus. Un prix qui, si on le rapporte à l’autonomie, est tout simplement imbattable. Même la nouvelle Volvo XC40, qui avait déjà fait sensation avec son format SUV, ne peut pas rivaliser.

Ajoutons un détail qui risque de vous surprendre : cette nouvelle version de la Model 3 ne sera pas directement disponible sur le site de Tesla. Oui, vous avez bien lu. Pour une raison que seuls Elon Musk et son équipe connaissent, pour acquérir cette merveille d’autonomie à un prix défiant toute concurrence, il vous faudra soit prendre votre téléphone et appeler Tesla, soit faire un petit détour par l’une de leurs concessions.

Et voilà, c’est la magie de Tesla. Un jour, on retire une option, le lendemain, on la réintroduit. Tout cela pour nous garder en haleine, pour nous faire vibrer à chaque nouvelle annonce. Alors merci, Tesla, de nous rappeler que dans le monde de l’automobile électrique, rien n’est jamais acquis, tout est toujours en mouvement.

