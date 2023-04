Tesla lance en Europe une nouvelle Model 3 à l’autonomie record

La version la plus équilibrée de la Tesla Model 3 est de retour, mais elle sera difficile à trouver.

Jusqu’à maintenant, il y avait trois versions de la Model 3 en Europe : la Model 3 dites « Propulsion », avec un seul moteur, la Grande Autonomie avec deux moteurs et la Performance, également avec deux moteurs.

La version la plus intéressante de la Model 3

Tesla redynamise son offre en Europe en réintroduisant sa version la plus intéressante de la Model 3, la Grande Autonomie RWD (Propulsion). Cette variante, qui associe une batterie avec une plus grosse capacité à un moteur arrière unique, avait été retirée du marché en 2019 pour limiter les options de batterie aux versions à traction intégrale, plus coûteuses pour les clients et donc plus rentable pour Tesla.

La réintroduction de la Tesla Model 3 Longue Portée RWD intervient après une série de baisse de prix de la Model 3 en Europe. La version de base de la Model 3 est désormais proposée à moins de 44 990 euros (sans compter le bonus écologique), avec une autonomie de 491 km. Passer à la batterie de 75 kWh, qui augmente l’autonomie de 80 à 90 km, coûte 7 000 euros supplémentaires (mais vous perdez le bonus écologique qui n’est plus disponible au-dessus de 47 000 euros TTC).

La Tesla Model 3 Longue Portée RWD sera dorénavant disponible en Europe, mais exclusivement pour les flottes de véhicules. Selon Tesla, cette décision a été prise pour « accélérer l’électrification de la flotte B2B (business-to-business) européenne » et répondre aux besoins des clients commerciaux. La version Grande Autonomie RWD offre ainsi une autonomie impressionnante de 634 km (WLTP). Cette version serait proposée à 3 000 euros de moins que la Model 3 Grande Autonomie à traction intégrale.

Naturellement, cette Model 3 ne présente pas les performances typiques, avec une accélération légèrement inférieure ; néanmoins, elle propose un rapport qualité-prix plus avantageux en termes d’autonomie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.