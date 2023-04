Tesla Model 3 : tous les nouveaux prix comparés à la concurrence (MG4, Mégane E-Tech, etc.)

Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle politique tarifaire très agressive de Tesla en ce début d'année 2023. Si la plupart des nouveaux clients accueillent cette baisse de prix favorablement, de nombreux constructeurs concurrents vont probablement en pâtir. Passons en revue le marché pour évaluer comment se placent les autres véhicules électriques en face des Tesla Model 3 et Model Y.

Tesla a clôturé une année 2022 des plus singulières en France, avec une Tesla Model 3 qui était trop onéreuse pour être recommandée, et une Tesla Model Y Propulsion qui est arrivée en fanfare, à un tarif plus bas que sa petite sœur. 2023 est arrivé, et deux vagues de baisse de prix massives avec, remettant un peu d’ordre à la gamme de la firme d’Elon Musk.

Nous allons dans un premier temps rappeler les différents tarifs de la berline de Tesla, avant de les comparer aux autres propositions du marché. Que vous soyez intéressés par une Tesla Model 3 ou tout autre modèle disponible actuellement chez d’autres marques de véhicules électriques, vous pourrez ainsi comparer les différentes offres de Volkswagen, Renault, BMW, MG ou encore Cupra qui sont sur le même segment.

Tesla baisse massivement ses prix pour rabattre les cartes

Tesla ne fait décidément rien comme les autres, et 2023 n’est pas une année où cela va changer. Le yo-yo des tarifs des différents véhicules de la firme d’Elon Musk est un phénomène connu depuis toujours, et après une longue période de hausses successives, le temps de la baisse est venu.

La deuxième semaine de 2023 a vu les prix chuter mondialement, notamment pour les Tesla Model 3 et Tesla Model Y, qui sont — et de loin — les deux modèles les plus populaires du constructeur, devant les Tesla Model S et Model X.

Trois mois plus tard, à la mi-avril, nouvelle baisse de prix sur toute la gamme de la Tesla Model 3, qui affiche aujourd’hui un prix que nous n’avions pas vu depuis très longtemps.

Nous avons déjà rappelé les évolutions tarifaires en détail dans un article dédié, et pour rappel, voici les prix des différentes versions de la Tesla Model 3 au moment d’écrire ces lignes :

Ces prix s’entendent hors bonus écologique, qui est de 5 000 euros pour les véhicules à moins de 47 000 euros. C’est donc bel et bien le cas pour la Tesla Model 3 Propulsion, dont le prix à payer est de 36 990 euros dans sa version de base (blanche ou noire, intérieur noir, jantes de 18 pouces), ce qui la rend nécessairement très compétitive.

La concurrence de la Tesla Model 3

La berline électrique de Tesla a bien entendu quelques véhicules électriques qui proposent une alternative cohérente, avec des tarifs plus ou moins élevés. Nous avons sélectionné cinq voitures électriques qui sont parmi les plus populaires sur ce segment, à mettre en face des différentes versions de la Tesla Model 3.

Volkswagen ID.3

Le groupe Volkswagen dispose de nombreux modèles de véhicules électriques, et la Volkswagen ID.3 est souvent comparée à la Tesla Model 3. Outre les similitudes dans leur dénomination, les deux électriques ont de nombreux points commun : intérieur minimaliste, batterie de taille similaire, et possibilité d’en faire le véhicule principal d’un foyer grâce au réseau de charge rapide aujourd’hui relativement dense en Europe.

La gamme de Volkswagen ID.3 est composée de cinq modèles à ce jour :

ID.3 Pro Performance Life Plus : 42 990 euros

ID.3 Pro Performance Style : 44 990 euros

ID.3 Pro Performance Style Exclusive : 46 990 euros

ID.3 Pro S Style : 49 990 euros

ID.3 Pro S Style Exclusive : 52 990 euros

La version d’entrée de gamme, l’ID.3 Pro Performance, est éligible au bonus écologique de 5 000 euros, ce qui permet d’en faire l’acquisition pour 37 990 euros. Cette dernière est directement comparable à la Tesla Model 3 Propulsion, qui est dotée d’une batterie de taille comparable, mais dispose de bien plus d’autonomie : jusqu’à 510 kilomètres WLTP pour la Model 3, contre seulement 427 kilomètres pour l’ID3.

Le haut de gamme du constructeur allemand, l’ID.3 Pro S Style, propose quant à elle une autonomie plus importante pour 49 990 euros (557 kilomètres), mais elle est là encore bien moins capable que la Tesla Model 3 Grande Autonomie au même prix (626 kilomètres).

Cupra Born

Cousine technique de la Volkswagen ID.3 mais au profil plus sportif, la Cupra Born est une alternative tout aussi crédible à la berline électrique de Tesla. Actuellement, la gamme se décompose de cette manière :

Cupra Born V : 44 500 euros

Cupra Born VZ : 45 500 euros

Cupra Born VZ XL : 46 500 euros

Compte tenu de la différence de seulement 2 000 euros entre l’entrée de gamme (batterie de 58 kWh, autonomie WLTP de 426 kilomètres) et le haut de gamme (batterie de 77 kWh, autonomie de 550 kilomètres), il apparaît peu judicieux d’opter pour autre chose que la Cupra Born VZ XL à 46 500 euros.

De plus, le bonus écologique de 5 000 euros est applicable, ce qui donne un prix à payer de 41 500 euros par le client final. Cela permet à la Cupra Born VZ XL de se placer plus de 8 000 euros en dessous de la Tesla Model 3 Grande Autonomie. En termes de rapport autonomie/prix, la Cupra Born reste un excellent choix dans sa configuration la plus capable. Pour moins cher, la Tesla Model 3 Propulsion propose 50 km de moins « seulement », mais des performances et une habitabilité largement supérieures.

Renault Mégane E-Tech

La française électrique de Renault, la Mégane E-Tech, est aujourd’hui disponible dans trois versions différentes, avec des prix de départ situés plus bas que la Tesla Model 3 :

Renault Mégane E-Tech EV60 220ch super charge : 42 000 euros

Renault Mégane E-Tech EV60 220ch optimum charge : 44 000 euros

Ces tarifs s’entendent hors bonus écologique, et les trois versions sont éligibles au bonus maximal de 5 000 euros.

Avec une batterie de 60 kWh et un moteur de 220 chevaux, la Renault Mégane E-Tech EV60 peut être considérée comme une bonne alternative à la Tesla Model 3 Propulsion. Malheureusement, que ce soit sur le plan des performances, de l’autonomie, de l’espace à bord ou encore de la capacité à traverser la France en un temps raisonnable, la Tesla Model 3 l’emporte haut la main.

La Tesla Model 3 Propulsion est aujourd’hui moins chère que la Renault Mégane E-Tech EV60 220ch super charge, ce qui rend la berline américaine très intéressante face à la française.

BMW i4

Dans le monde des berlines électriques premium, la BMW i4 fait figure de concurrente directe aux modèles haut de gamme de la Tesla Model 3. En effet, la gamme de la marque allemande se décompose actuellement de la sorte :

BMW i4 eDrive35 : 53 550 euros

BMW i4 eDrive40 : 61 500 euros

BMW i4 M50 : 74 900 euros

La BMW i4 eDrive35 est ainsi directement comparable en termes de prix à la Tesla Model 3 Grande Autonomie, mais ces deux véhicules ont tout de même des différences de taille. La batterie est environ 15 % plus grosse sur la Tesla Model 3 Grande Autonomie, et l’autonomie WLTP est bien différente : 483 kilomètres pour l’i4 contre 626 kilomètres pour la Model 3. Il en va de même pour les performances, puisque la Tesla Model 3 Grande Autonomie abat le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes contre 6 secondes pour la BMW i4 eDrive35.

Ainsi, la BMW i4 eDrive35 est plutôt à comparer à la Tesla Model 3 Propulsion en termes d’autonomie et de performances, mais cette dernières est plus de 15 000 euros moins chère, ce qui rend l’i4 difficile à justifier, à moins de grandement valoriser l’intérieur plus haut de gamme proposé par le constructeur allemand.

Enfin, la BMW i4 M50 aux performances de sportives (0 à 100 km/h en 3,9 secondes) et à la batterie de plus de 80 kWh ne fait, elle aussi, pas le poids face à la Tesla Model 3 Performance à 53 990 euros. Pour 15 000 euros de moins là aussi, vous bénéficiez d’une voiture plus véloce (0 à 100 km/h en 3,3 secondes) et disposant de plus d’autonomie (547 kilomètres WLTP contre 519 pour la BMW i4 M50).

MG4

Le constructeur chinois MG a pour habitude de proposer un rapport prix / prestations difficile à battre. La MG4 ne fait pas exception, avec une gamme découpée comme suit :

MG4 Autonomie Standard : 29 990 euros

MG4 Confort Autonomie Étendue : 33 990 euros

MG4 Luxury Autonomie Étendue : 35 990 euros

Ces tarifs s’entendent hors bonus écologique, et il faut ainsi débourser entre 24 990 et 30 990 euros pour une MG4, ce qui la place tout de même bien plus bas qu’une Tesla Model 3 Propulsion qui demande au minimum 36 990 euros.

Bien sûr, l’autonomie comme les performances sont moins bonnes que pour la berline électrique de Tesla, et sa capacité à être le premier véhicule du foyer n’est pas garantie selon les usages. Mais avec un prix aussi agressif, la MG4 reste une excellente voiture que l’on peut recommander aisément.

Une Tesla Model 3 est bien souvent l’achat le plus sensé

Comme vous avez pu le constater plus haut, le choix de la raison est, sauf exception, bel et bien la Tesla Model 3. Tout d’abord, la version Propulsion balaie d’un revers de la main les quelques concurrentes qui existent, sur le triple plan de l’autonomie, la consommation et le prix.

Seule la Cupra Born arrive à tirer son épingle du jeu en version la plus haut de gamme, confirmant que le rapport autonomie / prix de cette électrique est parmi les meilleurs du marchés. La MG4 est, bien entendu, extrêmement bien placée sur le plan tarifaire, mais il est important de rappeler qu’elle ne joue pas dans la même cour que la Tesla Model 3 en termes de prestations.

Nous étions déjà revenus sur les raisons qui font que nous allons sans doute être inondés de Tesla en 2023, et en regardant le marché de plus près, cela est encore plus flagrant. Certaines marques ont tenté d’emboîter le pas de Tesla en ajustant leurs tarifs, là où d’autres tentent de résister et affirment que les prix ne vont pas bouger de sitôt.

Avec des prix revenus à des niveaux lui permettant d’être compétitive, la Tesla Model 3 redevient donc le choix le plus sensé pour la plupart des acheteurs. Sur le haut de gamme, certains lui préfèreront possiblement une BMW i4 M50 pour ses prestations, mais la facture sera forcément plus salée.

Si la Tesla Model Y vous intéresse, nous avons également dressé un comparatif du SUV compact américain fasse à la concurrence dans un autre dossier dédié.

