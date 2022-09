La Cupra Born devient la voiture électrique la moins chère avec plus de 500 km d’autonomie

Cupra, la marque de Seat, vient de démarrer la commercialisation d'une nouvelle déclinaison de sa voiture électrique Cupra Born, avec à la clef une autonomie de 550 km pour 40 500 euros une fois le bonus écologique déduit.

Vous êtes à la recherche de la voiture électrique dotée du meilleur rapport autonomie – prix ? Il est bien possible qu’on soit en présence du leader de ce segment avec la nouvelle Cupra Born dans sa version VZ 230 ch et sa batterie XL. En effet, pour 46 500 euros, soit 40 500 euros une fois le bonus écologique déduit, cette nouvelle déclinaison de la voiture électrique de Cupra propose une autonomie théorique sur cycle WLTP de 550 km ! Une proposition très intéressante, mais penchons-nous un peu plus sur sa fiche technique.

La cousine concurrente de l’ID.3

La Cupra Born est une voiture électrique de type compacte, que nous avons eu l’occasion d’essayer dans sa version classique Born V, avec sa plus petite batterie L d’une capacité de 58 kWh et d’une puissance de 204 chevaux. C’est la concurrente de la Volkswagen ID.3, mais elle partage la même plateforme MEB que cette dernière.

Avec la nouvelle déclinaison VZ XL, on a le droit à un supplément de puissance, qui passe à 231 chevaux / 170 kW (d’où le suffixe VZ) avec un couple de 310 Nm, mais également à plus d’autonomie, qui passe de 426 km à 550 km grâce à une batterie de 77 kWh.

Une compacte assez sportive

À noter que la version VZ existait déjà, mais avec la batterie de 58 kWh, proposant ainsi une autonomie légèrement réduite, à 421 km. Ce suffixe permet d’augmenter légèrement les performances, avec un 0 à 100 km/h en 6,6 secondes (contre 7,3 secondes sur la version V). Cette finition apporte par ailleurs l’amortissement piloté DCC Sport, l’ESC Sport déconnectable et surtout des disques de freins plus grands à l’avant, de jantes de 19 pouces, du volant Cupra Supersports et des vitres arrière teintées.

En termes de recharge rapide, la puissance augmente, en passant de 120 kW sur la plus petite batterie à 170 kW sur cette grande batterie. Mais la durée de recharge ne devrait pas changer, du fait d’une capacité supérieure. Il faut alors compter environ 35 minutes pour passer de 10 à 80 %.

La Cupra Born VZ XL est disponible dès à présent, au tarif de 46 500 euros, soit 40 500 euros après déduction du bonus écologique. La location longue durée est également proposée, à partir de 399 euros par mois, avec un apport de 5 350 euros.

Et la concurrence ?

Mais est-elle réellement la seule voiture sur le marché français à proposer une autonomie supérieure à 500 km tout en étant éligible au bonus écologique comme l’annonce la marque sportive de Seat ? C’est plus ou moins vrai, si l’on prend en compte ou non la marge de négociation avec les concessionnaires. En effet, sa cousine, la Volkswagen ID.3 en finition Pro S Active avance une autonomie théorique de 556 km pour 48 150 euros.

Alors oui, le bonus maximal de 6 000 euros s’arrête lorsque le prix de vente dépasse les 47 000 euros. Mais sur une voiture à près de 50 000 euros, radin serait le concessionnaire ne souhaitant pas accorder une remise d’environ 1 000 euros à son client pour faire passer le montant du bonus de 2 000 à 6 000 euros. Mais attention, car cette version grande autonomie de la Volkswagen ID.3 ne propose que… 4 places et non pas 5 comme le reste de la gamme ou cette Cupra Born VZ XL !

Citons également la Kona Electric de Hyundai en version 64 kWh avec son prix de départ à 41 700 euros, mais avec une autonomie moindre, annoncée à 484 km.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.