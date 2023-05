Tesla : faut-il craquer pour la nouvelle Tesla Model 3 « cachée » sur le site de Tesla

Depuis quelques heures, il est possible d'acheter sur le site de Tesla la nouvelle Model 3 Grande Autonomie Propulsion. La voiture électrique qui dispose du meilleur rapport autonomie / prix. Faut-il craquer pour cette version inédite et exclusive ? On vous donne quelques éléments de réponses, pour vous aider à vous décider, tant qu'il y a du stock sur ce modèle spécial.

En fin de semaine dernière, Tesla a mis en vente (de manière très spéciale) une nouvelle version de la Tesla Model 3. Son nom : Grande Autonomie Propulsion. Sa spécificité : son rapport autonomie / prix, le meilleur jamais proposé par Tesla en France.

En effet, à 45 990 euros (ou 40 990 euros une fois le bonus écologique déduit), cette Tesla Model 3 LR RWD propose 620 km d’autonomie sur le cycle WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Grande Autonomie « classique » (à transmission intégrale) annonce 602 km d’autonomie pour 49 990 euros… sans avoir le droit au bonus.

Comment acheter cette nouvelle Tesla Model 3

Mais cette nouvelle Tesla Model 3 n’est pas si nouvelle que cela : elle avait déjà été en vente temporairement en 2019. Ce qui est étrange, c’est qu’elle ne peut pas être achetée via le site du constructeur. Il faut en effet passer un coup de fil à un centre Tesla, ou passer la commande par le chat du site. La voiture n’apparaît pas dans le configurateur officiel.

Depuis ce lundi 15 mai, il est toutefois possible de passer la commande de manière plus simple, depuis la liste des véhicules en stock. Et c’est justement pour cette raison que la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion ne peut pas être configurée : il s’agit de véhicules en stock. Il est impossible de choisir ses options.

Attention, stock limité… et fonctionnalités limités

Si ce matin, il restait des modèles noirs éligibles au bonus, il faut désormais se contenter de la couleur blanche. Nous avons téléphoné à un centre Tesla qui nous a indiqué qu’il ne restait plus que 15 modèles en stock à l’échelle nationale. Est-ce que Tesla proposera plus de quantités ? C’est difficile à dire, et nous penchons plutôt pour la réponse négative.

En effet, la future Tesla Model 3 restylée (projet Highland) approche à grands pas. Les dernières rumeurs relayées par Not a Tesla App annoncent un début de production à la Gigafactory de Shanghai durant le mois de juin 2023. On peut donc s’imaginer que cette version exclusive de la Model 3 a été pensée avant tout pour écouler des stocks de moteurs et batteries, pour mieux préparer l’arrivée de la future version restylée.

Mais ce n’est qu’une supposition. Certains pensent que cette nouvelle version est justement la base technique de la future Model 3 restylée. Et pour finir, d’autres sons de cloches annoncent l’arrêt de la version Propulsion dans le futur, au profit de ce « nouveau » modèle.

Précisons aussi que cette version intègre l’intérieur Premium partiel. Ce qui signifie qu’elle ne dispose pas de deux fonctionnalités : les antibrouillards avant et le système son haut de gamme à 13 haut-parleurs.

La grande question à se poser est donc la suivante : faut-il craquer pour cette Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion ?

Faut-il acheter cette inédite Tesla Model 3 ?

La réponse à cette question est très difficile. Puisqu’il est impossible de prévoir l’avenir avec Tesla. Comme vous avez pu le lire plus haut, le destin de cette version est totalement inconnu.

Cette voiture électrique peut sembler être une excellente affaire, et c’est le cas. Son rapport autonomie / prix / prestations est tout simplement imbattable. Mais, avec Tesla, tout peut changer du jour au lendemain. Si la nouvelle Tesla Model 3 restylée est annoncée dans quelques semaines, avec un prix de vente similaire, la bonne affaire n’en est plus une.

Sauf si vous avez besoin impérativement d’une voiture électrique à court terme. Cette proposition de Tesla est alors excellente, grâce à un délai de livraison ultra court : courant juin. La version restylée de la Tesla Model 3 ne devrait pas être livrée avant le second semestre 2023.

Chacun se fera donc un avis, en fonction de son budget, de ses contraintes, et de ses besoins. Vous voulez garder votre voiture le plus longtemps possible et ne comptez pas sur la valeur résiduelle à la revente ? Foncez. Vous voulez les dernières technologies ? Attendez la version restylée.

Bref, Tesla nous met encore une fois devant une problématique difficile à résoudre, à cause de son manque de transparence.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.