La Volvo XC40 devient la voiture électrique la moins chère avec plus de 550 km d’autonomie

Volvo nous réserve une agréable surprise avec la nouvelle batterie de 82 kWh équipant les C40 et XC40. Ces modèles électriques offrent désormais une autonomie de base exceptionnelle.

En attendant l’arrivée de l’EX90, remplaçant du XC90 officialisé en novembre 2022, mais également l’EX30, petit SUV très prometteur, les XC40 et le C40 Recharge valent le détour. En effet, Volvo a lancé une nouvelle version appelée Extended Range, équipée d’une batterie plus importante de 82 kWh (au lieu de 69 kWh).

Des autonomies records pour leur catégorie

Nous ne connaissions pas l’autonomie en cycle WLTP de ce changement majeur, Volvo vient de communiquer les résultats des homologations officielles avec le cycle de mesure WLTP. Ainsi, la version XC40 Recharge Extended Range offre une autonomie WLTP de 573 km. Cette version est équipée d’un seul moteur de 252 ch. La version Twin quatre roues motrices (408 ch) bénéficie aussi de la batterie de 82 kWh, ce qui lui confère une autonomie de 537 km.

Le C40, la version coupée XC40, monte même à 582 km (toujours en version Extended Range). Même constat pour la version Twin qui dispose également d’une autonomie supérieure, soit 550 km.

De plus, le XC40 affiche aujourd’hui un ticket d’entrée à 46 990 euros en version Extended Range / Essential. Avec les 5 000 euros (ou 7 000 euros en fonction de vos revenus) du bonus écologique, les XC40 et C40 offrent donc un excellent rapport qualité-prix pour les automobilistes souhaitant investir dans un véhicule électrique haut de gamme. Cependant, la finition Essential n’intègre pas certaines fonctions qui pourraient s’avérer pratiques, comme les radars (avant et arrière) et la caméra de recul (option Start pour 1 250 euros).

À titre de comparaison : le Model Y Propulsion ne propose « que » 455 km pour un tarif similaire. Par contre, le C40 est vendu au prix de base de 51 890 euros, vous n’aurez donc droit à aucun bonus écologique.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).