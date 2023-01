Volvo renouvelle ses voitures électriques XC40 et C40 avec de très bonnes surprises

Volvo fait évoluer la gamme de ses XC40 et C4 Recharge avec une puissance et une autonomie en hausse. Et bonne nouvelle, le premier est éligible au bonus écologique maximal de 5 000 euros en ce moment. De quoi en faire un excellent rapport autonomie - prix !

Volvo n’a pas attendu la décision de l’Union Européenne d’interdire la vente de voitures thermiques en 2035 pour développer son électrification. A tel point que depuis le mois de septembre 2022, la firme suédoise ne commercialise plus un seul modèle 100 % thermique dans son catalogue français. Mais bien sûr, l’entreprise veut aller encore plus loin, alors qu’elle prévoit de devenir 100 % électrique en 2030 selon un communiqué publié en 2021.

Un prix abordable

En attendant l’arrivée de l’EX90, remplaçant du XC90 officialisé en novembre dernier, Volvo commercialise actuellement deux modèles électriques. Il s’agit du XC40 et du C40 Recharge, qui n’est autre qu’une version coupé du premier. Plus tard, la gamme sera également enrichie d’un EX30, qui prendra la forme d’un petit SUV abordable fabriqué en Chine. Ce qui ne devrait pas plaire aux spécialistes, qui s’inquiètent déjà de l’invasion de voitures chinoises en Europe.

Mais en attendant, Volvo travaille déjà à améliorer ses voitures déjà en vente. C’est pour cela qu’elle annonçait en décembre dernier quelques évolutions pour ses deux modèles surélevés, profitant d’une puissance et d’une autonomie en hausse. Mais quelques semaines plus tard, voilà que la marque nous donne un peu plus de détails, notamment sur les tarifs de ces versions revue et corrigées.

Jusqu’alors, le XC40 Recharge débutait à partir de 45 800 euros dans sa version d’entrée de gamme Start, tandis que la variante Recharge Twin commençait à 58 050 euros en finition intermédiaire Plus. Selon le communiqué de Volvo, le SUV électrique affiche aujourd’hui un ticket d’entrée à 48 950 euros en version Extended Range. Un prix en hausse, légèrement compensé par la remise client actuellement en cours, abaissant le tarif à 46 990 euros selon le configurateur.

Un prix alors strictement identique à celui du Tesla Model Y Propulsion, qui permet au SUV scandinave d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Pour rappel, celui-ci n’est attribué qu’aux véhicules dont le prix d’achat est inférieur à 47 000 euros. Ainsi, avec le coup de pouce du gouvernement, le SUV est affiché à partir de 41 990 euros. En revanche, le C40 Recharge ne peut plus y prétendre, alors qu’il débute à partir de 54 050 euros, contre 46 800 euros jusqu’alors. Un tarif actuellement établi à 51 890 euros avec la remise actuellement en vigueur.

Quelques améliorations notables

Mais cette petite augmentation des prix pour les deux SUV électrique n’est pas injustifiée, bien au contraire. En effet, Volvo a offert de nombreuses améliorations à ses véhicules, à commencer par une autonomie en hausse d’une centaine de kilomètres. Une augmentation que l’on doit à un changement dans l’architecture de la version Recharge standard, qui devient une pure propulsion. La variante Recharge Twin s’offre quant à elle une nouvelle batterie de 82 kWh bruts, soit 3 kWh de plus qu’auparavant.

Une nouvelle version Single Motor Extended Range vient également enrichir la gamme des deux SUV. Résultat, le Volvo XC40 peut parcourir entre 500 à 515 kilomètres selon le cycle WLTP tandis que le C40 Recharge oscille entre 507 et 533 kilomètres, en raison d’une silhouette un peu plus aérodynamique. A noter que la version de base conserve sa batterie de 67 kWh. Les deux SUV font également augmenter leur puissance, avec une version Recharge passant de 231 à 238 chevaux.

Comme l’annonce Volvo, la puissance de charge a également été améliorée, avec une version Twin qui passe de 150 à 200 kW. Ainsi, il ne faut plus que 28 minutes environ pour passer de 10 à 80 %. C’est de mieux en mieux, même si l’on est loin des 18 minutes de la Kia EV6, grâce à son système 800 volts. La version standard Recharge nécessite quant à elle toujours 34 minutes, avec une puissance toujours bridée à 150 kW en courant continu.

D’autres améliorations pourraient être proposées un peu plus tard, alors que les modèles de la marque sont compatibles avec les mises à jour OTA à distance. Ainsi, il sera possible de profiter de nouvelles fonctionnalités liées au système d’info-divertissement fourni par Google ou de meilleures performances sans avoir besoin de passer au garage.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !