Volvo améliore drastiquement l’autonomie et la puissance de ses voitures électriques

Volvo a retravaillé ses voitures électriques XC40 et C40 Recharge afin de leur offrir plus d'autonomie et de puissance, ainsi qu'une recharge plus rapide. Les deux SUV peuvent pratiquement parcourir une centaine de kilomètres en plus grâce à quelques petites évolutions.

Depuis de nombreuses années, Volvo croit fortement à l’électrique et à l’hybride. Et la marque suédoise fait aujourd’hui partie des rares, hormis les constructeurs spécialisés comme Tesla, à ne plus proposer que des modèles électrifiés dans sa gamme française

De l’électrique, certes, mais aussi de l’hybride rechargeable et des systèmes hybrides 48 volts dans certains véhicules. Et en attendant l’arrivée du futur EX90, remplaçant du XC90 dévoilé quelques semaines plus tôt, et la prochaine Volvo EX30, la marque continue de développer sa gamme électrique.

Une autonomie en hausse

Pour rappel, celle-ci est actuellement composée des XC40 et C40 Recharge, ce dernier n’étant ni plus ni moins qu’une version coupé du premier, les deux partageant la même base technique CMA (Compact Modular Architecture) ainsi que les mêmes caractéristiques. Alors quand la marque décide d’offrir quelques améliorations à sa gamme électrique, les deux en profitent en même temps.

C’est justement ce qui se passe, comme le révèlent les journalistes du site anglais Autocar. Ces derniers annoncent en effet que les deux modèles s’offrent quelques évolutions techniques, afin notamment de proposer une autonomie en hausse d’une centaine de kilomètres. Le C40 Recharge peut donc désormais parcourir entre 507 et 533 kilomètres selon le cycle mixte WLTP en fonction de la version, tandis que le XC40 peut atteindre 500 à 515 kilomètres, en raison de sa silhouette moins aérodynamique. À comparer aux 449 km et 434 km d’autonomie des versions actuellement commercialisées, le gain est substantiel.

Une augmentation que l’on doit notamment à une modification dans la chaîne de traction, alors que la puissance est désormais uniquement envoyée vers les roues arrière sur la version dotée d’un seul moteur, qui devient une pure propulsion. En revanche, la version Recharge Twin dotée de deux moteurs électriques conserve sa configuration à quatre roues motrices, et voit son autonomie augmenter également.

Et ce grâce à l’arrivée d’une nouvelle batterie de 82 kWh bruts (78 kWh nets), en hausse de 3 kWh, qui sera implantée sous le plancher de cette version. Celle-ci équipera alors une nouvelle version Single Motor Extended Range, à propulsion, qui se placera juste au-dessus de la variante d’entrée de gamme pour une autonomie maximale de 533 km. La version de base conserve alors son pack de 67 kWh mais ne voit pas son autonomie évoluer : seules les performances sont à la hausse.

Une puissance revue

Mais ce n’est pas tout. En effet, Volvo a également amélioré la puissance de recharge de ses deux SUV électriques, qui passe alors de 150 à 200 kW. Attention, cette hausse ne concerne que la version Twin. Ainsi, le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % est en baisse d’une minute, soit 27 minutes seulement. Certes, nous sommes loin des 18 minutes des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, mais cela reste très appréciable.

La puissance de la version dotée d’un seul moteur a également été revue à la hausse, passant de 231 à 238 chevaux tandis que les XC40 et C40 Recharge Twin conservent leurs 408 chevaux. Néanmoins, le site Electrive précise que la répartition entre les moteurs avant et arrière a légèrement été modifiée. Au lieu que chacun développe 150 kW (environ 204 chevaux), celui de l’avant passe à 180 kW (environ 245 chevaux) tandis que celui installé à l’arrière affiche 120 kW (environ 136 chevaux).

Depuis quelques mois, certains modèles de la marque suédoise sont également compatibles avec les mises à jour OTA à distance, et les XC40 et C40 Recharge en font partie. Ainsi, ces derniers peuvent profiter des dernières améliorations sans qu’il soit nécessaire de se rendre en atelier. Celles-ci devraient porter sur l’autonomie, mais également sur le système d’info-divertissement, désormais fourni par Google.

Pour l’heure, Volvo France n’a pas communiqué sur ces évolutions, qui concernent tous les exemplaires commandés depuis le 1er décembre tandis que les premières livraisons se feront en mai pour la versions Twin. Les variantes à un seul moteur arriveront à l’automne prochain. Selon Electrive, la gamme du XC40 Recharge débutera alors en Allemagne, à partir de 47 500 euros tandis que la version Twin affichera un ticket d’entrée à 59 950 euros. Pour rappel, le SUV électrique s’échange actuellement contre 43 950 euros en France.

