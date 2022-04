Les voitures Volvo profitent désormais d’une fonction qui va devenir indispensable à l’avenir

Volvo équipe désormais tous ses nouveaux modèles de la technologie OTA leur permettant de recevoir des mises à jour à distance.

Actuellement, et pour la plupart des véhicules, même récents, il faut se rendre en concession ou au garage pour installer une mise à jour. Une certaine perte de temps mais également d’argent, puisque certains professionnels ont tendance à facturer cette opération. A tel point que certains automobilistes font parfois le choix de ne pas profiter des évolutions proposées par les constructeurs, afin de ne pas perdre de temps et d’argent.

Cela est néanmoins en train de changer. En effet, de nombreuses marques ont équipé leurs véhicules de la technologie OTA (Over-The-Air). Celle-ci permet alors tout simplement à ces derniers de recevoir les dernières mises à jour à distance, sans que leur propriétaire soit obligé de se déplacer au garage. De quoi économiser pas mal de temps, tout en profitant de nouvelles fonctionnalités, relatives à la conduite ou à l’info-divertissement. Si vous avez un smartphone, par exemple, vous êtes déjà habitués à cette fonction qui est présente sur tous les smartphones, PC et tablettes.

Tous les modèles concernés

Si plusieurs constructeurs proposent désormais cette technologie, dont Volvo, celui-ci l’étend désormais à d’autres véhicules et marchés. Dans un communiqué, la firme suédoise annonce en effet l’introduction de ce dispositif sur les derniers modèles de sa gamme, à savoir les XC90, S60 et V60. Si le XC40 est également concerné, ce n’est en revanche pas le cas de ses motorisations essence T2 et hybride rechargeable, qui ne sont pas compatibles pour l’instant.

Cette technologie OTA porte alors sur plusieurs aspects du véhicule, que ce soit sur la gestion de l’énergie, avec un meilleur paramétrage du préchauffage ainsi que l’application Volvo Cars, qui évoluera également. L’autonomie des modèles hybrides et électriques sera quant à elle améliorée, tandis que le système d’info-divertissement sera mis à jour plus régulièrement.

Pour rappel, Volvo est un des partenaires de Google, la marque suédoise d’automobiles, filiale du groupe automobile chinois Geely, utilise le système Android Automotive OS. Un des prochains véhicules attendus chez Volvo est la version électrique du XC90.

De nouveaux marchés

Si la technologie over-the-air est déjà disponible sur plusieurs marchés, elle fait donc son arrivée dans d’autres pays, tels que l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud ou encore la Nouvelle-Zélande. Au total, ce ne sont alors pas moins de 190 000 véhicules de la marque qui seront concernés par cette nouvelle évolution à travers le monde.

La firme de Göteborg emboîte alors le pas à Tesla mais également à Volkswagen, alors que le constructeur allemand propose également des mises à jour à distance pour l’ensemble de sa gamme électrique ID. On cite également souvent Tesla qui a profité de cette mise à jour pour déployer des correctifs sur ses voitures à de nombreuses reprises. Les autres marques vont également s’y mettre dans les prochaines années.

