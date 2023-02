Guerre des voitures électriques abordables : pourquoi il faut surveiller le futur Volvo EX30

Volvo ne prépare pas seulement la commercialisation du Volvo EX90, la marque sino-suédoise va dévoiler l'EX30. Un SUV compact tout électrique qui reflète toute l'ambition d'un des plus gros groupes automobiles au monde.

Vous n’êtes pas sans savoir que la marque suédoise Volvo a subi de profonds changements. Geely a fait l’acquisition de Volvo Cars en 2010, il s’agit d’un des plus grands groupes automobiles au monde.

En 2022, on a pu découvrir l’EX90. Il s’agit d’un imposant SUV tout électrique qui commencera à être livré fin 2023.

C’est un SUV cher qui introduit une toute nouvelle architecture, et c’est une étape marquante dans l’électrification du groupe, ainsi qu’une toute nouvelle interface basée sur Android Automotive et propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon pour l’infodivertissement. La petite ambition affichée : Volvo veut faire de son EX90 la voiture la plus sûre au monde.

Dans la pratique, la Volvo EX90 est dotée de la conduite autonome de niveau 2. Mais le LiDAR lui permettra de proposer une conduite autonome de niveau 3 à l’avenir, lorsque la réglementation et la partie logicielle seront prêtes.

Le prochain modèle le plus prometteur de Volvo Cars est l’EX30, qui se situerait alors sous les actuels les XC40 et C40 Recharge dans la gamme, qui sera sans doute annoncé en 2023.

Que devons-nous attendre du Volvo EX30 ?

Ce Volvo EX30 sera un SUV très compact, et certainement la voiture Volvo la plus accessible du catalogue. Ne vous attendez donc pas à un modèle aussi avancé que l’EX90, le vaisseau-amiral du constructeur.

Cet EX30 utilisera la base technique Sustainable Experience Architecture (SEA) du groupe Geely. Pour rappel, cette plateforme modulaire permettant diverses architectures, elle équipe déjà la nouvelle Smart #1, qui rivalisera frontalement avec le SUV électrique, et sera également présente sur les futurs modèles Polestar. La Smart #1 est un SUV compact, dont le design a été dessiné par Mercedes.

Tout juste commercialisé en France, ce SUV urbain 100 % électrique intègre une batterie de 66 kWh avec une autonomie WLTP de 440 km. La version Brabus offre moins d’autonomie, avec elle utilise une transmission intégrale avec un moteur à l’avant et un moteur à l’arrière pour un total de 315 kW (428 ch) et 543 Nm. Ce combo permet d’abattre 0 à 100 en 3,9 secondes. Le Smart #1 démarre à 39 990 € hors bonus et il faut compter 47 490 € pour la version Brabus.

C’est par ailleurs aussi l’architecture de la toute récente Zeekr X, 4,45 mètres de longueur, et donc un gabarit très proche des Peugeot 2008 et 3008. C’est un SUV qui mélange les genres, avec des performances de sportive comme la Smart #1. En effet, le constructeur chinois annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes. L’autonomie pourrait tourner autour des 400 kilomètres selon le cycle WLTP, très proche de ce que le Jeep Avenger propose, entre autres.

Concernant l’EX30, attendez-vous à ce que ce nouveau SUV mesure environ 4,25 mètres de long, ce qui donne à Volvo un rival pour tout, du dernier Hyundai Kona, mais également de la Mégane E-Tech de Renault, de la MG4 également, sans oublier la Volkswagen ID.4 ou encore la future Tesla Model 2 (quel que soit son nom).

L’EX30 serait proposée avec une puissance 268 ch associée à un seul moteur monté à l’arrière, la plateforme permet aussi d’imaginer un modèle plus onéreux à quatre roues motrices avec une puissance d’environ 420 ch.

La batterie de 68 kWh de la Smart #1 pourrait permettre d’atteindre une autonomie de 450 km (WLTP). La plateforme offre également une puissance de charge de 150 kW, comparable à ce que l’on voit sur le marché. Volvo peut par ailleurs se différencier avec son système d’assistance pour la conduite, ses fonctions de sécurité, sans oublier son système d’infodivertissement Android Automotive personnalisé.

Ce petit SUV Volvo EX30 devrait faire ses débuts en juin 2023 et être mis en vente peu de temps après. La production aura lieu en Chine, et il serait même livré avant l’EX90 que l’on connaît déjà.

Volvo propose déjà des modèles attrayants et sûrs, et au bon prix, l’EX30 peut certainement être une voiture très populaire. Il va falloir désormais patienter…

