La rivale de la Renault Megane E-Tech se révèle : son look détonnant devrait cartonner en Europe

Quelques jours après s'être laissé entrevoir encore camouflée, la nouvelle Zeekr X se montre enfin sous sa forme définitive. D'abord connu sous le nom de 003, le SUV électrique cousin de la Smart #1 et du futur Volvo EX30 sera le premier modèle de la marque à arriver en Europe.

Depuis quelques temps, de nombreux constructeurs asiatiques, et notamment chinois font leur arrivée en Europe. On pense bien sûr à MG, désormais bien implantée et qui prévoit d’étoffer la gamme de sa MG4 mais également à BYD, Nio et Xpeng, déjà présentes en Norvège notamment. Mais voilà qu’une autre marque s’apprête également envahir le Vieux Continent. Il s’agit de Zeekr, un jeune constructeur fondé en 2021 et qui affiche déjà de très grandes ambitions.

Un look assumé

Et pour cause, la firme fait partie du groupe Geely, aux côtés de Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co, entre autres. Et malgré son jeune âge, elle a déjà dévoilé deux modèles, une grande berline électrique rivalisant avec la Tesla Model 3, à savoir la 001 ainsi qu’un van haut de gamme baptisé 009. Ce dernier se déclinera bientôt dans une version portant le badge de Volvo et vendue en Chine.

Mais le constructeur ne compte pas se reposer sur ses acquis. Ainsi, il dévoilait il y a quelques jours plusieurs images montrant sa future création, encore camouflée. Mais voilà que le suspens est désormais terminé, puisque la marque montre enfin les lignes définitives de celle qui se fait appeler Zeekr X, et non 003. C’est donc sur Twitter que les premières images sont visibles, dévoilant une voiture au style assumé.

La face avant s’inspire bien sûr de la Zeekr 001, notamment au niveau des optiques, tandis que la calandre pleine adopte un dessin différent. Quoi qu’il en soit, l’ensemble ne manque pas de caractère, et ce sous tous les angles. De profil, la voiture affiche une silhouette trapue, alors que le site Car News China annonce une longueur de 4,45 mètres. Ainsi, la nouvelle Zeekr X mesure 18 centimètres de plus que sa cousine technique, la Smart #1. Elle affiche une hauteur de 1,57 mètre pour 1,84 mètre de haut.

Avec ces dimensions, cette nouvelle arrivante dans la gamme devrait être assez proche du futur SUV électrique de Volvo, qui prendra le nom d’EX30. La partie arrière est quant à elle aisément reconnaissable avec sa signature lumineuse prenant la forme d’une simple ligne et son petit spoiler de toit. Si un travail semble avoir été réalisé sur l’aérodynamisme, grâce notamment aux poignées intégrées à la carrosserie, le Cx n’a pas encore été dévoilé.

Croqueuse de Mégane E-Tech, mais pas seulement

Malheureusement, on ne sait encore rien du poste de conduite pour l’instant hormis son empattement affiché à 2,75 mètres. Un chiffre alors strictement identique à celui de la Smart #1, avec qui le SUV compact partage sa nouvelle plateforme SEA. Sans grande surprise, l’intérieur de cette Zeekr X devrait être assez proche de celui de la berline, qui s’équipe pour rappel d’un combiné numérique de 8,8 pouces et d’un écran tactile de 14,7 pouces de diagonale.

Pas un mot n’a encore été dit sur la fiche technique de la voiture, qui pourrait reprendre la chaîne de traction de sa cousine sino-allemande. Pour rappel, celle-ci embarque un moteur électrique de 272 chevaux et 343 Nm envoyés vers les roues arrière uniquement, pour un 0 à 100 km/h réalisé en 6,7 secondes. Une variante signée Brabus est également disponible, revendiquant 428 chevaux répartis entre les quatre roues. Selon Zeekr, la version hautes performances de sa X réalisera le 0 à 100 km/h en trois secondes.

L’autonomie pourrait alors tourner autour des 400 kilomètres selon le cycle WLTP, faisant rivaliser cette nouvelle arrivante avec le Jeep Avenger, entre autres. Mais il se pourrait également que le SUV compact reprenne la batterie Qilin CTP 3.0 développée par CATL, qui permet à la Zeekr 001 de parcourir entre 546 et 1 032 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 850 à 900 kilomètres selon le WLTP européen un peu plus strict. Cette batterie affiche alors une capacité de 100 kWh à 140 kWh et peut être rechargée en 10 minutes sur une borne très rapide, comme celle de Nio délivrant une puissance de 500 kW.

D’abord vendue en Chine à partir du 2ème trimestre, la nouvelle Zeekr X sera le tout premier modèle de la marque à être commercialisé en Europe, en commençant par la Norvège, la Suède ainsi que les Pays-Bas. Ainsi, elle rivalisera frontalement avec les Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3, bientôt déclinée en SUV et autres BMW iX1, entre autres.

