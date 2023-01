Voici la voiture électrique qui pourrait faire beaucoup de mal à la Renault Mégane E-Tech

Après les 001 et 009, Zeekr travaille au développement d'une nouvelle voiture électrique, la Zeekr 003. Celui-ci prend alors la forme d'un SUV compact encore lourdement camouflé et conçu pour un lancement en Europe. Attendu dans les prochains mois, celui-ci devrait faire frémir les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Zeekr, cela devrait bientôt changer. Car la firme chinoise, faisant partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co est en passe de devenir incontournable sur le marché automobile. Si elle n’est pour l’heure uniquement commercialisée dans son pays natal, elle ne devrait plus tarder à également envahir l’Europe, au même titre que BYD, Nio ou encore Xpeng. Ce qui ne manque pas d’inquiéter les spécialistes.

Un modèle conçu pour l’Europe

En novembre dernier, l’entreprise créée en 2021 officialisait son 009, un grand van haut de gamme qui se déclinera bientôt dans une version conçue en partenariat avec Volvo destinée au marché chinois. Quelques mois plus tard, début janvier, ce fut au tour de la Zeekr 001, une grande berline électrique rivale de la Tesla Model 3 de dévoiler ses spécificités techniques détaillées et très prometteuses dans une nouvelle version avec 1 000 km d’autonomie.

Mais le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter là, d’autant plus qu’il prévoit de se développer sur le marché européen. Pour cela, il lui faut donc plus qu’une berline et qu’un énorme van, qui ne fera probablement pas le voyage jusqu’à chez nous. C’est ainsi que Zeekr vient de publier une série de faux spyshots relayés par le site Autohome montrant son prochain modèle. Celui-ci prend le nom de 003 et se montre encore lourdement camouflé, en pleine phase de test sur les routes européennes.

Arborant une carrosserie bariolée rendant difficile la lecture des lignes, ce nouveau SUV compact semble afficher une face avant assez proche de la 001, qui n’est quant à elle pas sans nous rappeler ce que propose déjà Lynk & Co. Logique quand on sait que les deux marques appartiennent au même groupe. Nous retrouvons donc des optiques verticales similaires, surmontant une fine bande lumineuse à l’avant. Le dessin de la voiture semble avoir été travaillé pour assurer un aérodynamisme optimal, avec, entre autres, des poignées intégrées à la carrosserie.

On notera toutefois que le SUV est doté de vrais rétroviseurs et non de caméras. À l’arrière, celui-ci se distingue par des feux au dessin très particulier et moderne, prenant alors la forme d’une simple bande lumineuse. On remarque tout de même ce qui ressemble à des réflecteurs verticaux un peu plus bas. Cette nouvelle Zeekr 003 devrait afficher une longueur d’environ 4,38 mètres, soit 11 centimètre que la Smart #1, l’une de ses principales rivales.

Jusqu’à 1 000 kilomètres ?

L’empattement devrait quant à lui mesurer 2,75 mètres, ce qui devrait permettre d’accueillir confortablement les passagers. Aucune photo du poste de conduite n’a encore été dévoilé, mais ce dernier pourrait être proche de celui de la Zeekr 001 avec son écran tactile de 14,7 pouces et son combiné numérique de 8,8 pouces. Il faudra toutefois patienter avant d’en savoir plus à ce sujet.

Aucune information n’a été dévoilée sur la fiche technique de cette future Zeekr 003, qui pourrait tout à fait reprendre la motorisation de sa grande sœur. Celle-ci se décline pour rappel en plusieurs versions, dont l’autonomie oscille entre 546 et 1 032 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Ce dernier est alors bien plus optimiste que notre WLTP, et il faut retirer environ 15 %, ce qui donne un maxium de 850 à 900 kilomètres environ.

Le SUV électrique pourrait alors être équipé de la batterie Qilin CTP 3.0 développée par le géant chinois CATL. Utilisant la technologie cell-to-pack avec des cellules intégrées au châssis, celle de la 001 affiche une capacité de 100 kWh à 140 kWh. Rivale de la batterie 4680 de Tesla, celle-ci pourrait être rechargée en 10 minutes sur une borne rapide délivrant bien plus que les 360 kW actuellement disponibles en France. Peut-être cela sera-t-il possible avec les bornes de Nio de 500 kW actuellement en développement.

Cette nouvelle Zeekr 003 devrait voir le jour dans les prochains mois, après avoir été révélée au salon de Shanghai en avril prochain. Elle sera d’abord vendue en Chine avant de faire son arrivée en Europe un peu plus tard. Ainsi, elle devrait rivaliser frontalement avec la Renault Mégane E-Tech et la Volkswagen ID.3, mais également avec la MG 4 et son tarif imbattable sur le segment.

