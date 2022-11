Plus de 800 km d’autonomie pour ce van électrique aussi familial que sportif

La jeune marque chinoise Zeekr officialise son 009, un van électrique haut de gamme déjà teasé il y a quelques semaine. Il s'agit du tout premier modèle au monde à utiliser la batterie Qilin 3.0 de CATL, capable d'offrir une autonomie de 1 000 kilomètres. Mais dans les faits, c'est un peu différent.

En août dernier, la marque Zeekr, filiale du groupe chinoise Geely (Volvo, Lynk & Co et Lotus) fondée en 2021 annonçait le lancement de deux nouveaux modèles. Il s’agissait alors de la Zeekr 001, une berline haut de gamme rivale de la Tesla Model S et de la Mercedes EQS, ainsi que d’un van électrique. Baptisé Zeekr 009, ce dernier avait également dévoilé quelques images de son intérieur à la fin du mois d’octobre.

Jusqu’à 822 km d’autonomie

Quelques semaines plus tard, la firme dévoile enfin toutes les caractéristiques de son nouveau véhicule, le van électrique Zeekr 009, qui se décline alors en deux versions, comme l’explique le site chinois CNEVPost. La première est livrée de série avec deux moteurs, offrant une puissance de 400 kW, soit l’équivalent de 543 chevaux, pour un couple de 686 Nm.

Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 4,5 secondes seulement, tandis que cette déclinaison embarque une batterie de 116 kW, permettant au van électrique de parcourir jusqu’à 702 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC, moins strict que notre WLTP européen qui donnerait à peu près 600 km d’autonomie.

Mais ce n’est pas tout. Une seconde version est également proposée, permettant au Zeekr 009 de devenir le tout premier véhicule au monde à être équipé de la batterie Qilin CTP 3.0 développée par le géant chinois CATL. D’une capacité de 140 kWh, celle-ci permet en théorie d’atteindre les 80 % en seulement 5 minutes, mais le site de la marque annonce 28 minutes pour passer de 10 à 80 %.

La puissance maximale de charge n’a toutefois pas été précisée pour l’instant, tandis que l’autonomie de cette version est annoncée à 822 kilomètres CLTC. Sur le cycle WLTP, il faut s’attendre à environ 700 km. Se distinguant par son architecture cell-to-pack avec ses cellules directement intégrées au châssis, cette batterie permet à un véhicule de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en une seule charge. Une distance qui varie bien sûr selon les conditions routières mais également le poids de la voiture.

Un positionnement haut de gamme

Long de 5,21 mètres et affichant un empattement généreux de 3,21 mètres, le Zeekr 009 est un grand van électrique pouvant accueillir jusqu’à six personnes, réparties sur trois rangées de sièges. Comme le précise le site ItHome, le coffre affiche quant à lui un volume oscillant entre 590 et 1 295 litres, permettant de loger jusqu’à six valises. Le poste de conduite est équipé d’un écran de 15,6 pouces, associé à un combiné numérique. On ne sait en revanche pas si le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un écran supplémentaire se déploie également depuis le plafond pour les occupants des places arrière.

Le van électrique est également doté de la conduite semi-autonome grâce à 12 radars à ultrasons ainsi que diverses caméras HD. Ainsi, le véhicule peut évoluer sur l’autoroute et opérer des changements de voie, comme le propose notamment Tesla avec son Autopilot et son système de conduite autonome FSD. D’autres aides à la conduite seront proposées aux clients, grâce aux mises à jour OTA à distance. L’intérieur du véhicule est très luxueux comme on avait pu le découvrir dans un article dédié.

Prix et disponibilité

Les premières livraisons du Zeekr 009 devraient débuter d’ici au mois de janvier 2023, tandis qu’il faudra compter au moins 588 000 yuans, soit l’équivalent de 81 695 euros selon le taux de change actuel pour la version dotée de la batterie Qilin coiffant la gamme.

