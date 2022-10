Ce van électrique haut de gamme a des écrans tactiles (vraiment) partout

La marque chinoise Zeekr, filiale du groupe Geely, dévoile l'intérieur de son futur van électrique, le 009. Et celui-ci fera dans le très haut de gamme.

En août dernier, nous évoquions la révélation de deux modèles au sein de la gamme de Zeekr, jeune marque chinoise fondée en 2021 et faisant partie du groupe Geely, aux côtés de Volvo, Lynk & Co et Lotus. Outre la 001, une berline haut de gamme rivale de la Tesla Model S, la firme montrait également quelques images d’un inédit minivan électrique au positionnement très haut de gamme.

Un intérieur technologique

Baptisé 009, ce dernier n’avait jusqu’alors donné que très peu d’informations à son sujet. Et surtout, il n’avait encore jamais montré son poste de conduite. Celui-ci s’annonçait tout de même spacieux, alors que ce nouveau venu dans la gamme affiche une longueur de 5,2 mètres pour un empattement assez généreux de 3,2 mètres.

Mais voilà que le constructeur nous en dit enfin un peu plus et nous montre quelques images officielles, alors que le véhicule sera officiellement dévoilé le 1er novembre prochain, selon le site chinois ItHome.

C’est donc sur le réseau social chinois Weibo que Zeekr a publié les premières images du poste de conduite de son minivan électrique, déjà aperçu furtivement sur des spyshots. Comme l’explique le site Car News China, le véhicule s’équipe d’un large écran central de 15,4 pouces, associé à un combiné numérique dont la diagonale n’est pas connue. On ne sait toutefois pas quel système d’infodivertissement sera utilisé par la voiture, et si celle-ci sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Ce qui interpelle toutefois, c’est la présence d’écrans tactiles dans les portes coulissantes arrière. Ces derniers regroupent alors plusieurs commandes, comme la climatisation, les vitres ou encore le verrouillage des portes. Enfin, un petit écran est également installé sur le pilier B, servant à contrôler l’ouverture des portes.

Jusqu’à six passagers

Au total, le Zeekr 009 peut accueillir jusqu’à six personnes, dans une configuration 2-2-2. Les passagers du second rang peuvent alors profiter d’un large écran d’une diagonale 15,6, tandis que la recharge du smartphone par induction est disponible pour le conducteur. Le minivan électrique repose sur la plateforme SEA de Geely, qui équipe notamment la Smart #1. Les Polestar 3, 4 et 5 reposeront également sur celles-ci, de même que le futur Volvo EX90. Celle-ci permettra notamment l’implantation de la batterie Qilin CTP 3.0, développée par le géant chinois CATL.

Pour rappel, celui-ci est en mesure d’offrir une autonomie maximale de 1 000 kilomètres et peut être rechargé en seulement 10 minutes. Pour cela, il faut toutefois une puissance de recharge très élevée : la firme Xpeng a dévoilé il y a peu des bornes atteignant les 480 kW.

Le Zeekr 009 pourrait quant à lui parcourir environ 700 kilomètres en une seule charge, selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Les premiers exemplaires du minivan électrique devraient débuter leurs livraisons au début de l’année prochaine. En revanche, rien n’a été dit sur une éventuelle arrivée en Europe.

