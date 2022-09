Polestar 3 : ce SUV électrique doté d’une grosse autonomie mise sur le confort

Officiellement révélée le 12 octobre prochain, la nouvelle Polestar 3 commence à dévoiler quelques informations à son sujet. Elle promet notamment une autonomie dépassant la barre des 600 kilomètres.

Après les Polestar 1 et Polestar 2, la marque suédoise, devenue indépendante de Volvo en 2018 ne souhaite évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prévoit en effet de lancer plusieurs modèles, à commencer par la Polestar 3. Contrairement à ses deux premiers véhicules, qui prenaient la forme de berlines, il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique. Et voilà que l’on commence à en savoir un peu plus à son sujet.

Révélation imminente

Il faudra encore patienter quelques jours avant de tout savoir sur ce nouveau venu, alors que la marque annonce dans un communiqué que sa présentation est prévue pour le 12 octobre prochain. Néanmoins, celle-ci semble plutôt impatiente, alors qu’elle avait déjà levé le voile sur une série de photos montrant le SUV dans sa version définitive. Celle-ci avait également donné quelques informations sur ses caractéristiques techniques par la même occasion, sans toutefois trop en dire. Nous savions toutefois que deux versions seraient lancées, baptisées Long Range Dual Motor Plus Pilot et Long Range Dual Motor Plus Pilot Perform, avec des puissances allant de 489 à 517 chevaux.

Dotée d’une batterie de 107 kW, cette dernière serait alors en mesure de parcourir environ 611 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Le SUV électrique pourra ne demandera que 4,7 à 5 secondes pour réaliser le 0 à 100 km/h, pour une vitesse limitée à 209 km/h, quelle que soit la version. Comme l’explique Autocar, ce nouveau venu dans la gamme reposera sur la nouvelle plateforme SPA2 développée par la marque et devrait peser 2 584 kilos au total.

Le SUV sera équipé d’un LiDAR fourni par Luminar, permettant alors de proposer une fonctionnalité de conduite autonome. Pour rappel, le niveau 3 est désormais autorisé en France depuis le 1er septembre dernier. Le confort devrait être au rendez-vous avec des suspensions pneumatiques adaptatives

À partir de 75 000 euros

Bien sûr, il faudra patienter encore un peu avant de connaître la fiche technique précise de cette nouvelle Polestar 3. Celle-ci sera alors disponible à la commande dans les jours qui suivront sa révélation, pour un prix débutant autour des 75 000 euros. Il faudra alors tabler sur environ 100 000 euros pour la finition la plus performante. Le SUV électrique, rival des Tesla Model X et Jaguar I-Pace notamment, ne sera donc pas éligible au bonus écologique en France. Il devrait en revanche bel et bien être vendu chez nous, alors que Polestar s’est réconcilié avec Citroën, au terme d’un bras de fer judiciaire engagé depuis plusieurs années.

Plus tard, un autre crossover électrique baptisé Polestar 4 fera son arrivée dans la gamme, pour un prix inférieur tournant autour des 55 000 euros environ. Il devrait alors voir le jour entre 2024 et 2025 et rivaliser avec la Tesla Model Y. En parallèle, la firme lancera la Polestar 5, une grande berline rivale des Tesla Model S, Mercedes EQS et Porsche Taycan. Celle-ci devrait embarquer une batterie de 103 kWh et afficher une autonomie de 600 kilomètres environ. Elle devrait être dotée d’une architecture 800 volts et de la charge bidirectionnelle V2G.

