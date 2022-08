Voitures électriques : Polestar se réconcilie enfin avec Citroën et va débarquer en France

La saga judiciaire entre Polestar et Citroën touche enfin à sa fin. Le constructeur suédois Polestar va donc enfin avoir le droit de commercialiser ses voitures électriques en France. Depuis le temps qu’on attendait !

Polestar, qui a pris son indépendance auprès de Volvo depuis 2017, propose des voitures électriques vraiment intéressantes. La Polestar 1, qui est un coupé hybride rechargeable absolument canon, mais aussi la Polestar 2, la première voiture 100 % électrique du constructeur. Celle-ci est disponible dans de nombreux pays européens, mais pas en France. Enfin ça, c’était avant.

Polestar et Citroën se réconcilient

En effet, selon Le Monde, Polestar et Citroën (appartenant au groupe Stellantis) ont enfin enterré la hache de guerre. Depuis 2020, Polestar a l’interdiction de vendre sur le territoire français ses voitures avec le logo de la marque. Celui-ci a en effet été jugé trop proche de ceux de Citroën et DS. La marque sino-suédoise (détenue par le géant chinois Geely) avait donc pris la décision d’abandonner le marché français. Il y a quelques semaines, on s’attendait au pire, puisque Citroën avait intenté une action en justice contre Polestar au niveau européen cette fois-ci.

Mais plus de peur que de mal finalement, parce que les deux entreprises sont parvenues à un accord, resté secret. On imagine que Polestar a dû sortir le chéquier et que Citroën a mis de l’eau dans son vin. Un porte-parole du constructeur français a précisé que « les plaintes ont été retirées. L’affaire est close ».

Le site de Polestar à nouveau accessible

On se doutait un peu en coulisse de ce revirement de situation depuis plusieurs jours, puisque le site de Polestar était accessible depuis la France et sans VPN depuis le lundi 29 août. Alors qu’il fallait auparavant utiliser un VPN afin d’accéder au site de la marque, bloqué en France avec l’affichage d’un message d’avertissement.

À quand l’arrivée de Polestar en France ?

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’à l’annonce officielle de Polestar. Pour le moment, le site français n’est pas encore en ligne et il est donc impossible de commander une voiture électrique de la marque chez nous. Mais il y a fort à parier qu’une annonce devrait arriver rapidement.

Cette nouvelle intervient au bon moment, puisque les prochaines années vont être riches pour Polestar dans le secteur des voitures électriques. En effet, le constructeur suédois prévoit de commercialiser au moins quatre nouveaux véhicules 100 % électriques : la Polestar 3 qui est un gros SUV, la Polestar 4 sous forme de SUV coupé, la Polestar 5, une berline luxueuse et sportive et enfin la Polestar 6, ce sublime coupé électrique.

