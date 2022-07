Polestar 2 : une simple mise à jour logicielle augmente fortement la puissance de charge

Une nouvelle mise à jour permet à la Polestar 2 d'augmenter sa puissance de charge. Mais la berline n'est pas encore au niveau de Tesla.

Alors que les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur nos routes, il est important pour les constructeurs d’abaisser le temps nécessaire à la recharge. Le but est en effet de réduire l’attente aux chargeurs en cas de forte affluence, mais également de permettre aux usagers de perdre le moins de temps possible à la borne.

De nombreux moyens sont mis en œuvre, tels que le développement des batteries solides et de l’architecture 800 volts ou encore l’augmentation de la puissance des stations de charge. Mais encore faut-il que les voitures puissent l’encaisser. Pour cela, des mises à jour sont régulièrement offertes aux véhicules électriques, comme c’est le cas chez Tesla mais également chez Polestar.

Une puissance de charge en hausse

Justement, la Polestar 2 vient tout juste de s’offrir une petite mise à jour à distance, incluant plusieurs nouveautés, dont l’intégration très attendue d’Apple CarPlay. Mais ce n’est pas tout, puisque selon un utilisateur de Reddit propriétaire d’un exemplaire de la berline suédoise, la charge a aussi été impactée, dans le bon sens.

En effet, et comme le précise le site Teslarati, la puissance de charge maximale de la rivale de la Tesla Model 3 a été revue à la hausse. Celle-ci est en effet passée à 150 kW, contre 120 kW jusqu’à présent. Une augmentation qui a évidemment un impact sur le temps de charge, puisqu’il faut désormais compter 25 minutes pour passer de 10 à 70 %. Seulement 17 minutes sont nécessaires pour charger la batterie de 30% à 70%.

La Polestar 2, derrière la Tesla Model 3

Bonne nouvelle, selon le graphique posté sur Reddit, la Polestar 2 peut maintenir cette puissance de charge assez longtemps, même si cette durée varie selon l’autonomie restante au moment du branchement à la borne.

Néanmoins, si la puissance de la Polestar 2 évolue, elle reste encore bien en dessous des 250 kW de la Tesla Model 3 Grande Autonomie ou même des 170 kW de la Model 3 Propulsion. D’ailleurs, à son lancement, la Model 3 d’entrée de gamme était limitée à 120 kW avant d’être débridée à 170 kW via une mise à jour logicielle à distance.

La firme scandinave ne devrait pas se laisser faire bien longtemps, puisque sa Polestar 5 sera équipée d’une architecture 800 volts. Une technologie déjà utilisée chez Porsche, Kia et Hyundai, qui permet d’augmenter la puissance et la vitesse de la recharge.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.