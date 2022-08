Polestar 6 : le cabriolet électrique de la démesure sera bien commercialisé

Polestar vient de dévoiler la Polestar 6. C'est en fait le concept de roadster O2, qui sera commercialisé dès 2026 pour 200 000 dollars.

Polestar, certainement un des plus importants challengers de Tesla, annonce que son concept car de roadster 2+2 électrique O2 sera la Polestar 6. Pour rappel, ce concept-car a été dévoilé à Los Angeles en mars 2022 sous le nom de Polestar O₂, il s’appuie sur les ambitions sur la Polestar Precept et représente la vision de Polestar pour une voiture de sport du futur.

Dès 2026 à partir de 200 000 dollars

Le lancement de la Polestar 6 Electric Performance Roadster est ainsi annoncé pour 2026. Elle sera basée sur une plateforme en aluminium collé. Développée en interne, cette plateforme intègre la puissante architecture électrique 800 volts déjà confirmée pour la Polestar 5. De quoi assurer une charge rapide très rapide, à l’image de la Porsche Taycan ou encore des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6.

Pour le cabriolet électrique, l’objectif est une puissance allant jusqu’à 650 kW (884 ch) et un couple de 900 Nm. Le véhicule aura une transmission à deux moteurs et atteindre un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. L’autonomie devrait dépasser les 600 kilomètres WLTP, soit dans la même ordre de grandeur que la Tesla Roadster deuxième édition.

On apprend également que 500 exemplaires numérotés d’une version spéciale « LA Concept » seront produits sous le nom de « Polestar 6 LA Concept edition ». Celle-ci arborera exclusivement l’extérieur bleu « ciel », l’intérieur en cuir clair et les jantes spéciales de 21 pouces du concept car original Polestar O₂. Il est possible de réserver dès maintenant l’un de ses exemplaires, moyennant un acompte de 25 000 dollars.

Polestar 6 LA Concept edition // Source : Polestar

Plusieurs nouvelles photos ont été dévoilées sur Facebook, on peut apercevoir la fameuse ceinture jaune habituelle à Polestar dans un intérieur blanc très sobre.

La Polestar 6 un jour en France ?

Pour rappel, le constructeur automobile sino-suédois, attachée à la marque Volvo et au groupe Geely, est interdite en France. Stellantis fait en sorte que Polestar soit bloqué à cause de son logo qui ressemblerait trop à ceux de Citroën et de DS Automobiles.

