Polestar O2 : ce magnifique cabriolet électrique pourrait finalement être commercialisé

Nous aurons probablement droit à une version de série du concept Polestar O2, révélé au printemps dernier. C'est en tous cas ce que souhaite le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, si l'on en croit ses dernières déclarations.

Qui ne rêve pas de pouvoir rouler dans un magnifique cabriolet électrique surpuissant ? Bonne nouvelle : Polestar pourrait bien commercialiser son cabriolet O2 dévoilé sous la forme de concept en mars dernier ! Mais sans date de sortie annoncée.

De l’idée à la réalisation, il reste du chemin à parcourir

Si le concept de Polestar O2 avait fait couler beaucoup d’encre au printemps dernier, personne n’espérait voir ce véhicule d’exception être décliné en version de série. Mais le PDG de la marque a confié lors d’une interview que son ambition était bel et bien d’en faire un véhicule de série, dans le but de le commercialiser.

Rappelons que le Tesla Roadster présenté en 2017 n’est toujours pas prêt de sortir des usines de la firme d’Elon Musk. La Polestar O2 pourrait coiffer au poteau le bolide électrique de Tesla si la production pouvait débuter dans un futur proche, mais rien n’est moins sûr.

La complexité liée à la construction de tels véhicules est conséquente, notamment à cause de leur petite taille. En effet, il est nécessaire de proposer des autonomies raisonnables (entre 400 et 600 kilomètres au minimum) sur ce segment, pour qu’une clientèle exigeante accepte de mettre la main à la poche, mais il est très difficile d’y loger de grosses batteries.

Si une berline de près de cinq mètres arrive à emporter 100 kWh de batteries, avec les densités énergétiques d’aujourd’hui, c’est un véritable challenge qui attend Polestar avec son cabriolet. Pour rappel, Elon Musk avait confié en 2017 que le Tesla Roadster sortirait avec un pack de batterie de 200 kWh, assurant une autonomie dépassant les 1 000 kilomètres. Force est de constater que cinq ans après, ce n’est toujours pas possible.

Des voitures électriques puissantes

Enfin, l’entrevue de Carbuzz avec Thomas Ingenlath a révélé ce que le PDG pensait des voitures électriques toujours plus puissantes, comme la Polestar 5 et ses 872 chevaux : « cette puissance ne sera plus exceptionnelle, car Tesla peut le faire… tout le monde peut le faire« .

Ce fut ainsi l’occasion de rappeler que la puissance d’une voiture électrique ne faisait pas tout, et que les sensations de conduite ou la précision de la direction étaient elles aussi très importantes, sans pouvoir les quantifier sur une fiche technique. C’est ce qui serait attendu d’une version de série de la Polestar O2. On espère que d’ici là, Polestar aura le droit d’être vendu en France, et n’aura pas été chassé d’Europe par Citroën…

