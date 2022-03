Polestar : ce magnifique concept de roadster électrique intègre un drone autonome

Le monde des véhicules électriques devient de plus en plus excitant, et la marque Polestar entend bien faire parler d'elle. Elle nous a dévoilé aujourd'hui un concept de roadster électrique qui est un sublime bonbon pour les yeux. Voyons cela ensemble.

Tesla n’a pas le monopole des concepts de roadster électriques : Polestar nous montre aujourd’hui qu’en matière de design, ils sont eux aussi au plus haut niveau. Un communiqué de presse vient de dévoiler la Polestar O2 (comme le symbole de l’oxygène), qui apporte une bouffée d’air frais dans un monde qui n’est bien entendu pas fait uniquement pour les SUV électriques.

Qui a dit que les voitures électriques ne pouvaient pas être fun ?

Le responsable du design chez Polestar annonce la couleur avec son concept de roadster : « La Polestar O2 est notre vision d’une nouvelle ère pour les voitures de sport. En combinant la joie d’un cabriolet et la pureté de l’électromobilité, cela ouvre une nouvelle combinaison d’émotions dans une voiture ». En voyant les quelques clichés partagés par le constructeur, on ne peut qu’être d’accord.

Il n’y a pour le moment ni fiche technique, ni autonomie annoncée, mais seulement ce bonbon pour les yeux et quelques précisions sur la méthode de conception. On apprend notamment que la carrosserie est composée d’un nouvel alliage d’aluminium ultra léger, ce qui permettra sans aucun doute des performances dignes de supercars.

Outre cette carrosserie innovante, Polestar insiste sur le côté éco-responsable des matériaux, avec un intérieur composé uniquement de polyester recyclé pour les mousses, les adhésifs et les tissus.

Enfin, clou du spectacle, un drone sera fourni avec la Polestar O2, permettant au propriétaire d’immortaliser des passages sur des routes iconiques. Le drone fonctionne de manière entièrement autonome et se cache derrière les sièges de la seconde rangée, pour ne pas encombrer ce qui sera sans doute un espace à bord limité.

Il pourra décoller pendant que le véhicule roule, et suivra la voiture jusqu’à 90 km/h. Le constructeur annonce que les vidéos pourront être éditées et partagées depuis l’écran central de 15 pouces, qui emportera sans doute une grosse puissance de calcul pour permettre ce genre d’activités.

La Polestar O2 concept // Source : Polestar La Polestar O2 et son drone inclus // Source : Polestar

N’hésitez pas à parcourir les différents clichés de la galerie ci-dessus, c’est un vrai régal pour les mirette. Espérons que la future version de série — s’il y en a une — ne s’en éloigne pas trop.

