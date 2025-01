Polestar : mauvaise nouvelle pour l’une des voitures électriques qu’on attendait le plus

En quête de rentabilité pour l’année 2025, Polestar a décidé de bouleverser son programme de nouveautés. Le constructeur suédois va donc décaler le lancement de son cabriolet pour lancer en premier une autre voiture électrique, qui prend la forme d’un SUV.

Si Polestar n’avait pas fait parler de lui depuis un petit bout de temps, la firme suédoise semble être bien décidée à s’affirmer en 2025. Le constructeur, qui a pris son indépendance de Volvo en 2017 veut désormais étoffer sa gamme, actuellement déjà bien remplie, avec des berlines et des SUV électriques.

Un petit changement dans la gamme

La firme, qui appartient pour mémoire au groupe chinois Geely comme Lotus ou encore Zeekr vise en effet la rentabilité au cours de cette année 2025. Et pour cela, elle doit évidemment pouvoir compter sur des voitures électriques qui plaisent et surtout, qui rapportent de l’argent. C’est ainsi qu’elle va mettre l’accent sur le lancement de sa Polestar 7, qui prend la forme d’un SUV compact, qui devrait s’inspirer du Volvo EX30 que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Ce dernier n’a pas encore confirmé de date de lancement, mais il pourrait arriver en 2026.

Pourtant, ce n’était pas vraiment ce qui était initialement prévu, bien au contraire. Le site Green Car Report explique que le constructeur devait au départ d’abord lancer son cabriolet électrique, baptisé Polestar 6. Et c’est plutôt normal, car il faut savoir que le nom des modèles de la marque n’ont rien à voir avec leur positionnement dans la gamme puisqu’il s’agit en fait de leur ordre d’arrivée. Tout simplement. Si l’on suit cette logique, la Polestar 6 devait être lancée avant la Polestar 7.

Concept Polestar O2 // Source : Polestar

Ce ne sera donc pas le cas, puisque le SUV est désormais la priorité du constructeur, dont le siège est basé à Göteborg, en Suède. Et il n’y a rien d’étonnant, car ce nouvel arrivant dans le catalogue devrait se vendre à de bien plus grands volumes que le cabriolet, inspiré du concept O2 qui avait été dévoilé en 2022. Du fait de sa silhouette surélevée et compacte, la Polestar 7 ne devrait avoir aucun mal à séduire en masse les clients, voire même à grappiller quelques parts de marché à l’EX30.

Son objectif : rivaliser avec la Tesla Model Y, même si pour le moment, aucune information technique n’a encore été dévoilée à son sujet. Une chose est sûre, ce SUV électrique annoncé depuis 2022 ne remplacera en aucun cas l’actuelle Polestar 2. Un successeur direct serait cependant dans les tuyaux, sous la forme d’une nouvelle génération qui devrait reprendre l’architecture de la Polestar 7. Celle-ci est prévue pour voir le jour en 2027 et il se dit qu’elle prendrait le nom de Polestar 8.

Un catalogue en pleine expansion

Le constructeur suédois compte bien reprendre son développement en force, alors qu’il prépare également son arrivée en France. Pour mémoire, Polestar était jusqu’à présent interdit chez nous, en raison d’un conflit avec Citroën autour de son logo. Finalement, les deux parties avaient trouvé un arrangement et nous annoncions en juin 2024 que la firme scandinave aurait finalement l’autorisation d’être commercialisée dans l’Hexagone. Cela ne se fera cependant pas en un claquement de doigts.

Dans un précédent communiqué, Polestar annonçait qu’elle prévoyait de débarquer chez nous dans le courant de l’année 2025. La firme précisait que « la France est l’un des marchés de véhicules électriques les plus importants et à la croissance la plus rapide en Europe ». Mais pour le moment, elle n’a pas encore précisé la liste des modèles qui arriveront en premier dans les concessions tricolores. En tout cas, ceux qui se voient déjà au volant du cabriolet Polestar 6, il faudra faire preuve d’un peu de patience.

Car il se dit que ce dernier ne devrait finalement pas voir le jour avant 2027. Celui-ci rivalisera avec le Tesla Roadster, puisqu’il devrait afficher une puissance totale de 884 chevaux issus de deux moteurs électriques. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes, pour une vitesse maximale de 250 km/h. Le cabriolet devrait également avoir le droit à une architecture 800 volts pour une charge ultra rapide, tandis que son autonomie devrait atteindre les 600 kilomètres selon le cycle WLTP.