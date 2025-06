Les 3 voitures électriques de Polestar arrivent enfin en France : on les a toutes testées, voici notre avis

Les voitures électriques Polestar sont enfin autorisées à être vendues en France, après avoir été bannies à cause d’un différend avec Citroën. Nous avons pu rouler avec les Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4. Voici notre avis sur ces trois nouvelles voitures électriques.

On ne va pas refaire l’histoire, mais les voitures électriques Polestar (appartenant au groupe chinois Geely) étaient vendus dans de nombreux pays à travers le monde, et notamment en Europe. Mais en France, on ne pouvait pas les acheter, à cause d’un différend avec Citroën sur le logo.

Nous avons été convié à essayer ces trois voitures électriques, qui sont radicalement différentes entre elles. Mais elles ont toutes en commun un point : ce sont des versions plus sportives et plus technologiques des Volvo électriques. Rappelons en effet que Volvo appartient désormais au groupe Geely.

Avant toute chose, nous vous proposons une présentation vidéo de ces trois voitures. Et pour aller davantage dans le détail, nous avons publié trois tests que vous pourrez retrouver juste après.

On a conduit la Polestar 2, une rivale de la Tesla Model 3 qui met l’accent sur le plaisir de conduite

Dans ses bagages, la Polestar 2, une concurrente directe de la Tesla Model 3. A-t-elle des arguments suffisants pour tenter les clients de berlines électriques ? Découvrez notre avis dans notre essai de la Polestar 2.

On a roulé avec la Polestar 3 : une bonne voiture électrique qui cache bien ses origines chinoises

Le Polestar 3 est le porte-étendard de la marque. Ce grand SUV se veut une alternative aux références allemandes, mais que vaut-il ? Nous avons pris son volant et voici notre avis

On a essayé la Polestar 4 électrique qui fait l’impasse sur un élément central d’une voiture

Parmi les trois modèles de lancement de la gamme Polestar en France, la Polestar 4 est la plus moderne et peut-être la plus spectaculaire avec ses lignes de berline surélevée et son absence de lunette arrière. Voici notre premier avis sur cette voiture électrique qui peut dépasser les 600 km d’autonomie.