Polestar fait enfin son arrivée en France, après un long combat juridique avec Citroën. Et la firme suédoise officialise désormais les prix de ses voitures électriques : les Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4.

Souvenez-vous, c’est en 2017 que Polestar est officiellement devenue une marque indépendante. D’abord née en tant qu’écurie de course, la firme était ensuite devenu le préparateur attitré de Volvo en 2009. Et elle vole désormais de ses propres ailes, au sein du groupe chinois Geely. Et si vous n’avez encore jamais vu de voitures portant son logo en France, c’est tout à fait normal.

Polestar 2 : une gamme sous les 50 000 euros

Et pour cause, le constructeur avait interdiction de vendre ses autos sur notre territoire. Il était au cœur d’une bataille juridique, accusé par Citroën d’avoir copié son emblème, les deux étant jugés comme trop proches. Mais depuis 2024, Polestar a finalement le droit d’être présent en France, à la suite d’un accord avec la marque aux chevrons.

Et voilà que c’est en cette année 2025 que ses premières voitures électriques arrivent enfin sur notre territoire. Bonne nouvelle, on connaît déjà les tarifs, avec une gamme qui démarre à partir de 46 800 euros pour la Polestar 2.

La berline se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices. L’entrée de gamme affiche une puissance de 272 chevaux et a le droit à une batterie de 70 kWh. De quoi offrir une autonomie de 554 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 180 kW, tandis que la voiture fait l’impasse sur l’architecture 800 volts. Elle a aussi le droit à une plus grande batterie de 82 kWh, qui permet dans ce cas de parcourir jusqu’à 596 kilomètres WLTP.

La puissance maximale est annoncée à 476 chevaux pour la version Long Range Dual Motor Performance qui coiffe le catalogue. L’autonomie descend à 568 kilomètres, ce qui reste tout de même très correct. A titre de comparaison, la Tesla Model 3 Performance est limitée à 528 kilomètres WLTP. Mais à quoi a t-on le droit sur la version d’entrée de gamme de la berline ? Et bien cette dernière, est livrée de série avec de très nombreux équipements. Parmi eux, citons le freinage régénératif, le régulateur de vitesse adaptatif et l’accès et le démarrage mains-libres.

Côté infodivertissement, la Polestar 2 inclut un écran tactile de 11,2 pouces faisant appel à tous les services de Google et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le tout est est complété par un chargeur pour smartphone à induction et quatre ports USB-C. Pour le moment, la Polestar 2 est produite en Chine et est privée de bonus écologique. Mais elle pourrait un jour être assemblée en Europe, comme le Volvo EX30.

Polestar 3 : un SUV rival de la Model Y

Pour ceux qui sont plutôt branchés SUV, ce sera plutôt vers la Polestar 3 qu’ils devront se tourner. Cette dernière chasse sur les terres de la Tesla Model Y et affiche des dimensions généreuses, avec une longueur de 4,90 mètres et 1,97 mètre de large. Cette nouvelle arrivante dans le catalogue démarre à partir de 79 800 euros dans sa version d’entrée de gamme. Ce qui en fait pour le moment le modèle le plus cher de la firme en France.

De ce fait, elle est dans tous les cas privée de bonus écologique à cause de son tarif. Le SUV électrique se décline en plusieurs versions, avec une seule batterie de 111 kWh. La moins chère a le droit a une puissance de 299 chevaux tout de même, et peut parcourir jusqu’à 706 kilomètres en une seule charge. On ne connaît pas encore le temps nécessaire pour remplir la batterie, mais on sait qu’elle peut encaisser une puissance maximale de 250 kW en courant continu.

La voiture existe aussi en version quatre roues motrices, et donc transmission intégrale. Dans ce cas, la puissance culmine à 517 chevaux en version Performance tandis que l’autonomie est de 560 kilomètres maximum. C’est un peu moins bien que la Tesla Model Y équivalente, qui offre jusqu’à 585 kilomètres WLTP. La Polestar 3 a le droit à de nombreux équipements, incluant notamment un grand écran tactile de 14,5 pouces. Celui-ci s’offre une interface Google et a le droit à Apple CarPlay et aux mises à jour OTA à distance.

De plus, le SUV est livré avec une pompe à chaleur, la climatisation automatique tri-zones, les sièges avant chauffants et le toit panoramique en verre. La dotation inclut le régulateur de vitesse adaptatif, et le système anti-collisions aux intersections. La voiture a aussi le droit à douze capteurs à ultrasons ainsi que des vitres feuilletées et accoustique pour un confort optimal. Enfin, l’alerte trafic en marche arrière (CTA) avec freinage automatique est aussi livrée de série sur la Polestar 3.

Polestar 4 : à partir de 61 800 euros

Enfin, la gamme est complétée par une autre berline, la Polestar 4. Un peu plus longue que la « 2 », celle-ci mesure 4,43 mètres de long pour 1,54 mètre de haut et 2,0 mètres de large. Un gabarit généreux, qui la situe entre les Tesla Model 3 et Model S. Comme pour le SUV évoqué précédemment, l’auto n’a le droit qu’à une seule batterie, dont la capacité est annoncée à 100 kWh. Dans sa version d’entrée de gamme, elle atteint une autonomie de 620 kilomètres WLTP.



Elle démarre à partir de 61 800 euros, un tarif qui la prive là encore de bonus écologique. Pour mémoire, ce dernier est uniquement réservé aux voitures électriques situées sous la barre des 47 000 euros. Là encore, la berline opte pour une architecture 400 volts, ce qui se répercute sur le temps de charge. Il faut alors compter 30 minutes pour passer de 10 à 80 % à une puissance de 200 kW en courant continu. La puissance est limitée à 11 kW en courant alternatif mais elle peut passer à 22 kW en option.

La voiture affiche une puissance de 272 chevaux dans sa version d’entrée de gamme. Cependant, cette dernière passe à 544 chevaux avec la variante à transmission intégrale. Cette dernière conserve donc la même batterie, mais l’autonomie baisse un peu pour atteindre les 590 kilomètres. Ce qui reste évidemment plus que correct. La version Dual Motor démarre à partir de 69 800 euros. La Polestar 4 est livrée de série avec une foule d’équipements technologiques. Outre la pompe à chaleur, elle a le droit à un rétroviseur intérieur caméra ainsi que l’accès et le démarrage sans clé.

Elle est aussi dotée des sièges avant chauffants et de nombreuses aides à la conduite. Citons notamment l’aide intelligente avec alerte et limiteur de vitesse, le freinage automatique avant et après impact ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Enfin, elle a le droit à un écran tactile de 15,4 pouces, qui reprend toutes les fonctionnalités évoquées un peu plus haut. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,2 pouces et à quatre ports USB-C à l’avant et à l’arrière.

Tableau récapitulatif

Voici les prix, autonomie, puissance et motorisation pour les Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4 en France.

Modèle Prix Batterie Motorisation Puissance Autonomie WLTP Polestar 2

46 800 € 70 kWh Propulsion 272 ch 554 km Polestar 2 Long Range 49 800 € 82 kWh Propulsion 299 ch 659 km Polestar 2

Dual Motor 54 800 € 82 kWh 4x4 421 ch 596 km Polestar 2 Performance 63 300 € 82 kWh 4x4 476 ch 568 km Polestar 3 79 800 € 111 kWh Propulsion 299 ch 706 km Polestar 3 Dual Motor 86 800 € 111 kWh 4x4 489 ch 632 km Polestar 3 Performance 91 800 € 111 kWh 4x4 517 ch 560 km Polestar 4 61 800 € 94 kWh Propulsion 272 ch 620 km Polestar 4 Dual Motor 69 800 € 94 kWh 4x4 544 ch 590 km Polestar 4 Performance 79 300 € 94 kWh 4x4 544 ch 590 km