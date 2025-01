Voici les prix français de ces voitures électriques chinoises qui veulent concurrencer Audi et BMW

Présente à Paris lors du dernier Mondial de l’auto, la marque chinoise Hongqi débarque officiellement en France. Elle officialise les prix de ses trois voitures électriques, qui veulent notamment rivaliser avec les premiums européens.

Crédit : Hongqi

Avez-vous déjà entendu parler de Hongqi ? Ce nom peut vous dire vaguement quelque chose, car la marque chinoise était présente en France lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre 2024. Mais depuis, silence radio pour ce constructeur, fondé en 1958 et dont le nom signifie en chinois « le drapeau rouge ».

Moins de 50 000 euros

À ses débuts, la firme était uniquement dédiée à la production de voitures pour les fonctionnaires de haut rang du régime chinois, avant de s’ouvrir au grand public. Pour mémoire, Hongqi appartient au groupe FAW, qui collabore avec Volkswagen et Audi dans le cadre de co-entreprises. Et désormais, la marque veut se développer massivement, alors qu’elle prévoit une production de 300 000 voitures en 2025. De même que le lancement de 17 nouveaux modèles, dont 15 électriques.

Hongqi EH7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Et parmi les axes de développement prévus, l’implantation en Europe est prioritaire. Hongqi avait ainsi dévoilé lors du dernier Mondial les prix de ses voitures sur le Vieux Continent, et qu’aujourd’hui, elle arrive officiellement en France, comme en témoigne son site internet.

La gamme démarre avec la berline EH7, que nous avions pu découvrir à l’automne. Cette dernière, qui rivalise avec les Tesla Model S et autres Volkswagen ID.7 démarre à partir de 49 990 euros comme l’indique le site du constructeur. Trois versions sont disponibles, avec une puissance comprise entre 344 et 619 chevaux, en deux et quatre roues motrices.

La batterie oscille entre 85 et 111 kWh, de quoi offrir une autonomie maximale de 655 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Il faut alors compter 20 minutes pour passer de 20 à 80 %, à une puissance maximale de 250 kW. La berline offre une dotation généreuse dès l’entrée de gamme. Celle-ci inclut notamment la conduite autonome de niveau 2 et un écran tactile de 15,5 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Crédit : Hongqi

Juste au-dessus, nous retrouvons le grand SUV Hongqi EHS7, que nous avions aussi pu approcher à Paris. Ce dernier affiche une longueur de 4,93 mètres de long et démarre à partir de 53 990 euros. S’il repose sur une plateforme différente de la berline, il a le droit aux mêmes caractéristiques techniques, avec des puissances de 344 et 619 chevaux ainsi que des batteries identiques. En revanche, l’autonomie maximale plafonne désormais à 600 kilomètres WLTP. La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 20 minutes également.

Pas de bonus écologique

Là encore, le SUV est livré de série avec la conduite autonome et de nombreuses assistances, comme le régulateur de vitesse adaptatif et les suspensions pilotées, réservées à la version à transmission intégrale. Le conducteur peut également profiter d’un écran tactile de 15,5 pouces repris de la berline, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 6 pouces. Les sièges sont quant à eux massants et ventilés, avec un réglage électrique. Enfin, la pompe à chaleur est aussi livrée de série.

Hongqi E-HS7 // Source : Hongqi

Pour finir, Hongqi commercialise aussi chez nous le grand SUV E-HS9, long de 5,21 mètres et qui veut rivaliser avec Rolls-Royce. Celui-ci affiche un ticket d’entrée à partir de 101 990 euros et n’a le droit qu’à une version à transmission intégrale de 551 chevaux, qui embarque une batterie de 120 kWh. De quoi afficher une autonomie de « seulement » 515 kilomètres, en raison d’une consommation élevée de 25 kWh/100 km à cause du poids. La recharge s’effectue là encore en 20 minutes.

La dotation est évidemment très généreuse, incluant entre autres deux écrans tactiles, des feux avant et arrière chauffants, massants et ventilés. Le tout est complété par un régulateur adaptatif et des suspensions pneumatiques pour un confort optimal.

Il faut savoir qu’aucune de ces autos n’est éligible au bonus écologique, quel que soit leur prix, et ce en raison de leur production en Chine. Ce qui va aussi de pair avec des droits de douane élevés, même si les tarifs restent acceptables pour les deux premiers modèles.