Voici le prix des voitures électriques Hongqi en Europe : le Rolls-Royce chinois abordable

Tout s’accélère sur le marché des véhicules électriques, y compris l’arrivée des constructeurs chinois en Europe. En témoigne le hall 5 du Mondial rempli de marques chinoises présentant au public parisien ses nouveautés. Parmi elles, le Rolls-Royce chinois, Hongqi a fait plus qu’exhiber ses véhicules ; les prix pour l’Europe ont été annoncés.

Hongqi EH7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Un constructeur venant de la république populaire de Chine et montrant de fortes ambitions pour le marché européen, ce n’est pas une première. BYD, Leapmotor, Seres, Xpeng, Lynk & Co, MG et Aiways : ces marques ont réussi à lancer la commercialisation de leurs modèles sur le Vieux Continent.

Mais il s’agit seulement d’une infime partie de tous les constructeurs de voitures électriques, mais aussi thermiques ou hybrides, que l’on peut trouver en Chine. Tous ne montrent pas forcément les mêmes volontés de « conquérir » l’Europe, mais certains souhaitent encore tenter leur chance. C’est notamment le cas de Hongqi, qui présente deux modèles au Mondial de l’Auto.

Une berline et un SUV en Europe

Hongqi est venu au Mondial de l’Auto avec deux modèles : une berline nommée EH7 mesurant 4,98 mètres, dans laquelle Frandroid a pu s’installer à bord, et un SUV de 4,92 mètres, EHS7. Clairement, Hongqi ne cible pas le marché des véhicules compacts et abordables, comme ses compatriotes Leapmotor ou MG.

Crédit : Hongqi

Hongqi a annoncé deux motorisations pour chaque modèle, ainsi que trois tailles de batteries : 75, 85 et 111 kWh. Une version utilisant un moteur arrière développe 253 kW (environ 343 chevaux). Une déclinaison à quatre roues motrices avec deux moteurs semble au programme, avec environ 455 kW (soit plus de 600 chevaux).

Avec de telles batteries, Hongqi se paie le luxe d’annoncer des autonomies impressionnantes, entre 600 et 820 km pour la berline EH7, et en toute logique un peu moins pour le SUV EHS7.

Des prix pas franchement accessibles

Hongqi a profité du Mondial de l’Auto et de l’exposition médiatique de l’événement pour annoncer les tarifs de ses deux véhicules. La gamme débute tout juste à moins de 50 000 euros !

La berline EH7 doit débuter à 49 999 euros, tandis que le SUV EHS7 est annoncé à partir de 53 999 euros.

Hongqi EH7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Hongqi a annoncé des tarifs, mais toujours pas de date de livraison pour ses premiers véhicules en Europe. Espérons que la marque chinoise aura plus de facilité à s’installer en Europe que Nio, qui a dû retarder le lancement.