On a vu la réponse de Polestar au Tesla Roadster : une voiture électrique cabriolet hyper performante

Le "Festival of Speed" de Goodwood, au Royaume-Uni, est le paradis des voitures les plus sportives du monde. Polestar en a donc profité pour dévoiler son Concept BST, une voiture électrique hyper performante et cabriolet. Dans son viseur : le Tesla Roadster. Nous sommes partis la voir.

Pour beaucoup de passionnés d’automobile, le « Festival of Speed » de Goodwood, au Royaume-Uni, est le rendez-vous de l’année. Les voitures les plus exclusives au monde s’y côtoient et les nouveautés pleuvent… qui n’échappent pas à l’électrification du secteur.

Ainsi, Polestar y présente sa gamme actuelle (les Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4), et en profite pour dévoiler un concept-car : le Concept BST. Il s’agit d’une version encore plus performante du Polestar 6, un cabriolet électrique qui arrivera (normalement) en 2026. Bonne nouvelle : nous sommes partis le voir.

Une allure sportive

Une chose est sûre : ce Polestar Concept BST annonce la couleur. Le Polestar 6 affiche déjà un style assez démonstratif, mais ce concept-car voit les choses en grand : les voies s’élargissent, le bouclier avant et le capot s’aèrent, les jantes passent au 22 pouces, et un énorme aileron trône à l’arrière.

Un rapide coup d’œil à l’habitacle est plus surprenant, puisque l’ensemble du mobilier, des sièges et des écrans semblent être tout à fait prêt pour la production. Un bon indice sur sa mise en production ?

Peu de détails techniques

En revanche, Polestar, marque cousine de Volvo, reste bien plus discrète sur les caractéristiques techniques de ce Concept BST. Le communiqué de presse se contente de citer Thomas Ingenlath, son PDG : « Cette voiture montre jusqu’où nous pouvons pousser notre marque de voitures performantes – Polestar a 11 ans – et montre comment nous pourrions appliquer la formule BST à notre gamme à l’avenir ».

Reste que le lien de parenté avec la Polestar 6 est évidente, ce qui nous laisse une première idée de la fiche technique. La « 6 » annonce 884 ch (650 kW) et 900 Nm de couple, tout en accueillant une batterie reposant sur une architecture 800 volts qui devrait arriver sur la Polestar 5, avec une recharge pouvant s’effectuer en 10 minutes. De quoi espérer des caractéristiques encore plus extrêmes pour cette version survitaminée ?

Si ce Concept BST (pour Beast, « bête » en anglais) arrive en série, il rejoindra les MG Cyberster et Tesla Roadster dans la cour très privée des cabriolets électriques performants. Polestar arrivant en France en 2025, nous devrions donc pouvoir en profiter, même si tarifs et date de commercialisation restent bien entendu encore secrets.