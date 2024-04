« Comme une voiture essence » : recharger une voiture électrique en 10 minutes devient encore plus simple avec cette batterie

Le constructeur suédois de voitures électriques, Polestar, ancienne division sportive de Volvo s’est associé à la start-up StoreDot pour équiper un prototype de Polestar 5. Cette berline électrique a pu être rechargé en seulement 10 minutes, grâce à une batterie révolutionnaire.

Si les ventes de voitures électriques se portent bien, malgré ce que l’on peut entendre un peu partout, certains points freinent encore les automobilistes. Parmi eux, le prix mais aussi l’autonomie, sans parler de la recharge.

Une charge ultra-rapide

Pourtant, les choses ne cessent de s’améliorer au fil des années, grâce au développement des bornes, qui sont aujourd’hui particulièrement nombreuses en France et en Europe, entre autres. Mais ce n’est pas tout, car un point est aussi très important : la vitesse de charge. C’est pour cela que les équipementiers travaillent à la conception de stations plus puissantes, et plus rapides. Mais encore faut-il que les batteries suivent. Ce qui est heureusement de plus en plus le cas depuis quelques années, grâce à des start-up innovantes.

Parmi elles, nous pouvons notamment citer StoreDot, une jeune entreprise fondée en 2012 et basée en Israël. Cette dernière fait régulièrement parler d’elle dans nos colonnes, puisqu’elle met tout en œuvre pour développer une batterie capable de se recharger très rapidement. De quoi espérer rivaliser avec la Qilin CTP 3.0 développée par CATL, qui promet une charge en seulement cinq petites minutes au cours des prochaines années. Cela en attendant le développement de la batterie solide, qui arrivera à la fin de la décennie.

Mais qu’en est-il de StoreDot ? Et bien la firme a récemment dévoilé un pack capable de passer de 10 à 80 % en seulement 4 minutes. Une véritable prouesse technique pour cette dernière, qui vient tout juste de nouer un partenariat avec le constructeur Polestar. Pour mémoire, ce dernier est l’ancienne division sportive de Volvo, et il appartient également au groupe chinois Geely, qui possède aussi Lotus et Lynk & Co, entre autres. Dans son communiqué, le constructeur annonce une nouvelle innovation pour ses prochaines voitures électriques.

En effet, la firme a réussi à recharger un prototype de Polestar 5 doté d’une batterie conçue par la société israélienne, en seulement 10 minutes (de 10 à 80 %). Le 50 à 80 % serait effectué en 5 minutes. Une première, avec un accumulateur affichant une capacité très généreuse de 77 kWh et une borne rapide en courant continu.

Selon le constructeur sino-suédois, la puissance de charge est restée globalement stable, affichée à 310 kW tout le long et ayant atteint un pic de 370 kW à la fin de la session. Ce qui est très impressionnant, car la puissance n’est pas si élevée que cela, et est largement atteignable sur de nombreuses bornes déjà en service.

À titre de comparaison, la Zeekr 001 qui se recharge en 11,5 minutes nécessite une puissance maximale de 520 kW, largement plus difficile à trouver sur les bornes déjà en service.

Un vrai bond en avant

D’après Polestar, une charge de 10 minutes comme celle dont a profité la berline électrique pourrait permettre de récupérer jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie sur un véhicule de ce gabarit. De plus, le constructeur indique que la capacité de la batterie pourrait être portée à 100 kWh sans faire trop grimper le temps de charge. De quoi augmenter l’autonomie. Une bonne nouvelle quand on sait que ce point est aussi très important.

L’accumulateur conçu par la start-up StoreDot est composé de cellules faisant majoritairement appel au silicone, un matériau qui permet d’augmenter considérablement l’autonomie, en faisant grimper la densité énergétique. Mais surtout, il rend également possible la charge plus rapide, tandis que Mercedes va utiliser cette technologie pour son nouveau Classe G électrique, qui prendra le nom de 580 with EQ Technology. Mais à vrai dire, cela fait déjà un petit bout de temps que les chercheurs travaillent sur cette solution, notamment pour les smartphones.

Cependant, il va falloir faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir recharger sa voiture en moins de dix minutes, car StoreDot affirme que la production en série de cette batterie débutera à partir de 2027. De son côté, la Polestar 5 sera officiellement lancée sur le marché dès l’an prochain, avec des batteries plus conventionnelles donc. La start-up a quant à elle également développé un accumulateur capable d’encaisser pas moins de 2 000 cycles de charge/décharge sans trop perdre en capacité, améliorant considérablement sa durée de vie.