Cette nouvelle voiture électrique de Polestar fait l’impasse sur un élément historique des voitures

Polestar, la marque sportive de Volvo, a présenté lors de son Polestar Day ce week-end une version définitive de sa nouvelle voiture électrique, la Polestar 5. L'occasion d'enfin découvrir son style...mais où est la lunette arrière ?

C’était samedi dernier, à Los Angeles : Polestar organisait une grande session de présentation de ses dernières voitures électriques, projets et avancées. Si nous vous avions déjà parlé de quelques-unes d’entre elles, comme cette étonnante annonce d’un partenariat entre la marque et…Renault pour la fabrication de la Polestar 4, nous avons également eu droit à de l’inédit.

La nouvelle Polestar 5 faisait effectivement son grand début dans sa livrée définitive comme on peut le voir sur l’espace presse de Polestar, et Sawyer Merritt nous a partagé quelques photos supplémentaires sur X ; l’occasion d’en savoir plus sur le style de cette grande berline électrique.

Il manque un truc, non ?

Longue, large et basse : cette Polestar 5 impressionne. La grande berline, qui joue dans la même cour que les Tesla Model S ou Porsche Taycan, veut clairement en imposer…et y arrive. Après le concept-car, les fuites des images brevet et les premiers prototypes, on ne peut pas dire que cette découverte soit renversante, mais il est tout de même intéressant de voir que, oui, cette Polestar 5 fait l’impasse sur la lunette arrière.

La marque confirme donc ce choix technique étonnant, après nous l’avoir déjà présenté sur la Polestar 4, une sorte de berline rehaussée présentée plus tôt dans l’année. Aucun souci concernant la rétrovision, cependant : une caméra s’occupe d’afficher une image HD dans le rétroviseur central — qui se transforme pour l’occasion en un écran, comme ce que peut proposer une Renault Mégane E-Tech, par exemple.

Des performances de haut niveau

Si cette Polestar 5 possède une robe assez agressive, ses performances seraient du même acabit. Il faudrait en effet compter sur une puissance cumulée de 650 kW (884 ch) et d’un couple de 900 Nm, de quoi la mettre dans les plus hautes sphères des berlines sportives. Pour alimenter tout cela, une batterie de 103 kWh serait de la partie, de quoi promettre une autonomie de 600 km sur le cycle mixte WLTP.

Cette batterie, d’ailleurs, est intéressante à plus d’un titre. La Polestar 5 arrivera avec un pack « classique » dans un premier temps. Enfin, on parle tout de même d’une architecture 800 volts et d’une compatibilité V2G, des caractéristiques encore peu répandues.

Mais la marque a également profité de ce Polestar Day pour annoncer un partenariat avec une start-up pour le développement d’une batterie semi-solide (comme sur la Nio ET7), promettant une recharge éclair : on parle de 160 kilomètres gagnés en seulement cinq minutes ! On vous explique tout ici.

Et elle devrait arriver en France !

Ce fut le drama de ces dernières années : s’il était possible d’acheter une Polestar un peu partout en Europe, la marque était interdite de séjour sur le territoire français à cause d’une bisbille avec Citroën, qui considérait que leurs logos étaient trop proches… Une bagarre fort heureusement terminée, et qui devrait en toute logique permettre l’arrivée de la marque sino-suédoise (Polestar, comme Volvo, appartenant au groupe chinois Geely) en France.

La Polestar 5 devrait être commercialisée en 2024, rejoignant ainsi la gamme actuelle composée de la Polestar 2, une berline concurrente de la Tesla Model 3, de la Polestar 3, un grand SUV cousin du Volvo EX90 et, donc, de la Polestar 4 dont on parlait plus haut.