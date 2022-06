Polestar 5 : on connait enfin le design définitif pour la rivale de la Tesla Model S

Attendue pour 2024, la Polestar 5 se montre en avance, par l'intermédiaire des brevets de style qui viennent de fuiter sur le net. L'occasion de découvrir son design.

Depuis sa prise d’indépendance en 2018, Polestar a bien étoffé son catalogue. D’abord en lançant la Polestar 1, une grande berline hybride rechargeable de 600 chevaux, rejointe l’année suivante par la Polestar 2, premier modèle électrique de la firme scandinave. Rivale de la Tesla Model 3, celle-ci sera bientôt épaulée par un second modèle branché, à savoir la Polestar 3, prenant la forme d’un SUV.

Mais le constructeur ne souhaite pas encore s’arrêter là, bien au contraire. Et pour cause, celui-ci prévoit de lancer en 2024 un autre modèle, sobrement baptisé Polestar 5. Il s’agit là encore d’une berline, plus grande cette fois-ci puisqu’elle devrait notamment rivaliser avec les Tesla Model S, Porsche Taycan et autres Mercedes EQS.

Un style pas totalement inconnu

Si Polestar n’a pas encore communiqué au sujet de sa future création, nos confrères de MotorTrend ont réussi à mettre la main sur les brevets de style de la grande berline, sur le site de l’ European Union Intellectual Property Office. L’occasion de découvrir des lignes en réalité pas si inédites que cela, puisqu’elles puisent très largement leur inspiration dans celles du concept Precept, dévoilé en 2020.

Si la berline, qui devrait dépasser les cinq mètres de long, en reprend la signature lumineuse ainsi que le dessin global, certains éléments ont été modifiés, afin que la voiture puisse être industrialisée et homologuée pour la route. On remarque en effet des rétroviseurs plus conventionnels, même si des caméras pourraient être utilisées pour les versions les plus haut de gamme. La lame avant a également disparu, tandis que le toit vitré semble désormais plus court.

Un concentré de technologies

Si l’on note que le LIDAR installé en haut du pare-brise du concept a disparu, peut-être celui-ci sera-t-il proposé sur les finitions les plus hautes, qui pourraient profiter de la conduite semi-autonome. À noter que la vitre arrière pourrait être remplacée par un système de caméras, comme l’avait souligné un porte-parole de la marque il y a quelques mois : « le plan est de faire appel à des caméras à la place de la vitre arrière ». À bord, la présentation devrait être très technologique et très proche du concept Precept, avec son large écran tactile. Le poste de conduite fera la part belle aux matériaux recyclés.

Plus de 800 chevaux ?

En revanche, aucune information n’a encore été révélée sur la fiche technique de cette Polestar 5, qui embarquera une motorisation 100 % électrique. Selon le site Top Electric SUV, la berline se déclinerait en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices, allant jusqu’à 871 chevaux. Équipée d’un système 800 volts comme la Porsche Taycan et reposant sur une nouvelle plateforme, elle devrait embarquer une batterie de 103 kWh, lui permettant de parcourir plus de 600 km en une seule charge.

La Polestar 5 devrait voir sa production débuter à la fin de l’année 2024, au sein de l’usine chinoise de Chongqing. Les livraisons suivront dans la foulée.

