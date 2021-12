Voici la Polestar 3, le premier SUV électrique de la marque sino-suédoise

Polestar n'est pas en France, Citroën a bloqué la marque sino-suédoise sur notre territoire, mais cela ne l'empêche pas de continuer à se développer à vitesse grand V. Après la Polestar 5, voici la Polestar 3.

Peu après avoir dévoilé des images de la Polestar 5, une berline 100 % électrique, Polestar a publié une photo de la Polestar 3, ci-dessus. Pour rappel, Polestar est connu dans le monde de l’automobile depuis plus de 30 ans. C’était un préparateur indépendant, jusqu’au moment où Polestar est rentré officiellement dans le giron Volvo (groupe chinois Geely) en 2015. Depuis, Polestar a lancé plusieurs véhicules électriques.

Et si vous n’avez pas vu de Polestar rouler en France, c’est normal. Citroën bloque les ventes de Polestar en raison d’une ressemblance entre les logos des deux marques. Cela n’empêche de s’intéresser à cette marque emblématique de la tendance électrique dans l’automobile.

La Polestar 3 sera le premier SUV de la marque

Tout d’abord, la Polestar 3 n’est pas seulement le premier SUV de la marque de voitures électriques, mais aussi le premier véhicule Polestar à être construit aux États-Unis, plus précisément dans l’usine Volvo de Ridgeville en Caroline du Sud.

La version qui sera produite doit être dévoilée l’année prochaine, mais Polestar a publié une photo montrant un véhicule dans un film de camouflage de pixels, certains détails peuvent déjà être discernés. Les phares avant semblent s’étendre un peu plus haut au niveau du capot, et la calandre avant est également nettement plus plate que ce que Polestar a l’habitude de faire.

Comme sur la Polestar 2, les rétroviseurs extérieurs semblent relativement petits pour des raisons aérodynamiques, et ils sont également montés sur le seuil de porte. Comme on peut le voir sur l’image, cela sera un SUV relativement compact. Polestar avait déjà annoncé que la Polestar 3 n’aura pas de troisième rangée de sièges, elle sera donc proposée en version cinq places au maximum. Il faudra voir comment le groupe la différencie de la Volvo XC90, qui sera également construite à Ridgeville.

À vrai dire, cette Polestar 3 va se focaliser sur le marché américain. Le PDG de la marque a également annoncé que la Polestar 3 disposera de capteurs Lidar de la société américaine Luminar, tandis que l’ordinateur principal proviendra de Nvidia.

