La Polestar 5 va affronter la Tesla Model S et la Porsche Taycan : premières images de la future berline

Polestar a dévoilé en avant-première l’orientation finale du design de la future Polestar 5. Cette berline électrique est prévue pour 2024.

Juste au-dessus se trouve la première image de la Polestar 5. Si vous comptez rester en France, peu de chances de croiser cette voiture. Pour rappel, Citroën bloque les ventes de Polestar pour cause d’une ressemblance entre les logos des deux marques. Cela n’empêche de s’intéresser à cette future berline électrique.

Polestar est connu dans le monde de l’automobile depuis plus de 30 ans. C’est un préparateur indépendant, jusqu’au moment où Polestar est rentré officiellement dans le giron Volvo (groupe chinois Geely) en 2015. Depuis, Polestar a lancé plusieurs véhicules électriques.

La Polestar 5 sera la première berline électrique de la marque sino-suédoise

La Polestar 5 sera donc le cinquième véhicule de la marque sino-suédoise. Petite anecdote, la Polestar 3 et la Polestar 4 n’ont pas encore été présentées, mais étant donné que le groupe préparait une entrée en Bourse, ils ont voulu montrer à leurs investisseurs le produit le plus populaire de la marque. Nous avons donc déjà les premières images officielles de cette berline électrique.

La Polestar 5 n’est pour le moment qu’un prototype, néanmoins les premières images dévoilent une voiture au design futuriste. En effet, son design est clairement inspiré du Polestar Precept Concept. Et c’est une bonne nouvelle. Avec une chute de toit très prononcée, vous aurez sans doute remarqué que ce n’est pas une cinq portes. Selon Polestar, le modèle commercialisé aura quatre portes, il sera doté évidemment d’une motorisation 100 % électrique, afin de concurrencer directement la Porsche Taycan, la Tesla Model S ou l’Audi e-tron GT.

Polestar vise le segment occupé par Porsche avec un produit premium, très soigné et un tarif certainement très haut. Pour le moment aucun chiffre technique n’a été communiqué ni aucun prix. On attend au moins une capacité de batterie de 100 kWh, une autonomie de plus de 500 km et plus de 500 CV dans une configuration avec double moteur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.