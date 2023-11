La première voiture électrique qui peut se recharger en 5 minutes montre de quoi elle est capable

Polestar annonce s'associer avec la start-up StoreDot afin d'équiper sa future voiture électrique Polestar 5 d'une inédite batterie semi-solide. Cette dernière peut alors être rechargée en seulement cinq minutes, mais il va falloir être encore un peu patient.

Si la recharge peut encore freiner certains automobilistes, qui craignent la contrainte que cela peut représenter et qui ont peur de ne pas trouver de borne, cela est pourtant de moins en moins pertinent. En effet, les infrastructures sont de plus en plus développées, tandis que remplir sa batterie se fait aujourd’hui plus vite que jamais, avec la première voiture électrique chinoise qui peut se recharger en 10 minutes.

Une recharge ultra-rapide

Une grande avancée qui devrait aider les constructeurs à faire baisser le prix de leurs voitures, en les équipant de batteries plus petites. Si certains spécialistes expliquent que cela est plus pertinent que de jouer avec la chimie, tous ne sont pas du même avis. C’est par exemple le cas de Polestar, qui vient tout juste d’annoncer dans un communiqué s’être associé avec la start-up israélienne StoreDot afin d’équiper sa future Polestar 5.

Déjà aperçue encore camouflée lors du festival de vitesse de Goodwood l’an dernier, cette rivale de la Tesla Model S sera équipée de toutes nouvelles batteries révolutionnaires. Ces dernières font appel à la technologie 100in5 développée par l’entreprise. Un nom sans équivoque, puisqu’il signifie tout simplement que cet accumulateur peut récupérer 100 miles en seulement cinq minutes de charge. Ce qui correspond à 160 kilomètres environ.

Cette technologie porte également le nom de XFC, un acronyme qui signifie tout simplement « Extreme Fast Charging« . Le site américain Electrek explique que pour atteindre ce résultat, l’entreprise a remplacé le graphite contenu dans la batterie au lithium par du silicone. Ce matériau offre en effet une meilleure densité d’énergie et permet donc de faire grimper la capacité, même s’il a tendance à gonfler lorsque la chaleur est élevée.

À noter que la batterie développée par StoreDot est un accumulateur semi-solide, similaire à celle en cours de développement par le géant chinois CATL ou à celle de la Nio ET7 qui annonce plus de 1 000 km d’autonomie. Cette solution permet de stocker environ deux plus d’énergie que dans un pack lithium-ion classique et permet de faire la transition avec la technologie solide, qui ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie, selon les spécialistes. Bien que certains comme Nissan y travaillent déjà.

Un peu de patience

Si le constructeur n’a pas encore donné de détails à ce sujet, Electrek estime que la puissance de charge nécessaire pour remplir la batterie en cinq minutes serait de seulement 350 kW. Ce qui est élevé mais pas impossible à atteindre, puisqu’en France, Ionity et Lidl proposent déjà des bornes capables de délivrer cette puissance. Le constructeur Nio a même lancé des stations affichant jusqu’à 500 kW.

Actuellement, les voitures signées Polestar peuvent actuellement encaisser jusqu’à 250 kW, mais la Lucid Air atteint déjà les 350 kW. Reste également à savoir si la Polestar 5 sera dotée d’une architecture 800 volts qui permet une charge très rapide, comme sur les Hyndai Ioniq 6 et autres Porsche Taycan, entre autres.

StoreDot précise également que la courbe de charge de cette batterie est plate, ce qui indique que la puissance reste toujours la même, au moins jusqu’à 80 %, une valeur atteinte en une dizaine de minutes seulement. Ce qui laisse penser que la charge pourra être encore plus rapide qu’annoncé. Cependant, il faudra encore prendre son mal en patience, puisque cette batterie sera d’abord implantée sur un prototype l’an prochain.

Il faudra attendre 2027 pour que cette dernière soit installée sur la version de série de la berline, qui utilisera d’abord un accumulateur fourni par l’équipementier coréen SK On. C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur dans un autre communiqué, alors que la Polestar 5 sera lancée en 2025. En 2028, StoreDot lancera sa batterie 100in3, capables de récupérer 160 kilomètres en 3 minutes grâce à une puissance de charge de 600 kW.