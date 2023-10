La recharge en moins de 10 minutes sera bientôt une réalité sur les voitures électrique de Nissan

Nissan travaille actuellement au développement d’une batterie solide révolutionnaire, qui pourra être rechargée en seulement six minutes. Attendue pour 2028, elle devrait également afficher une plus grande capacité tout en restant compacte et être plus sûre.

Depuis plusieurs années, les voitures électriques ont fait de nombreux progrès dans tous les domaines. À commencer par l’autonomie, qui ne cesse de grimper au fil du temps, ce qui rassure bien évidemment les plus inquiets. Mais ce n’est pas tout, car l’accent a également été mis sur la recharge, un point ô combien important : nombreux constructeurs misent en effet sur cet aspect, notamment pour les longs trajets.

Une charge ultra rapide

C’est par exemple le cas de Ford ou Renault, qui souhaitent privilégier les petites batteries, quitte à passer plus souvent à la borne. Mais d’autres constructeurs décident d’opter pour une autre stratégie. C’est le cas de Nissan, qui croit de son côté particulièrement à la batterie solide, et ce depuis plusieurs années déjà.

En début d’année dernière, le constructeur nippon, qui vient de dévoiler le concept HyperForce lors du salon de Tokyo, annonçait en effet la mise en route d’une usine prototype destinée à la fabrication de ces packs solides. En février dernier, la firme confirmait également le lancement de sa première voiture de série dotée de cette technologie à l’horizon 2028.

De leur côté, les spécialistes expliquent que cette dernière ne devrait de toute façon pas arriver à grande échelle sur le marché avant la fin de la décennie. Mais il semblerait que le constructeur soit sur la bonne voie pour tenir sa promesse. En effet, celui-ci a confirmé lors du Japan Mobility Show, qui se tient jusqu’au 5 novembre prochain l’arrivée, d’une nouvelle technologie.

Une annonce émanant de Kazuhiro Doi, vice-président du département de recherche de Nissan, relayé par le site chinois It Home. Cette nouvelle innovation prend le nom d’ASSB (All Solid State Battery) et possède de nombreux avantages. À commencer par la charge ultra rapide, en moins de six minutes selon la marque, soit un tiers du temps nécessaire pour des batteries au lithium avec une architecture 800 volts classique.

De nombreux atouts

Pour l’heure en revanche, la firme n’a pas encore communiqué sur la puissance maximale pouvant être encaissée par cet accumulateur, tandis que l’entreprise chinoise Huawei a récemment dévoilé une borne capable de délivrer jusqu’à 600 kW. Une chose est en revanche sûre, c’est que cette nouvelle batterie sera plus sécurisée contre le risque d’échauffement et d’incendie, puisque cette technologie permet une plage de température plus large.

Ainsi, le pack ASSB peut atteindre les 100 degrés sans risques, et ne demanderait aucun système de refroidissement actif. Ce qui devrait permettre d’économiser beaucoup de poids sur la balance et d’améliorer les performances et le comportement des voitures qui en seront dotées.

Mais ce n’est pas tout, car cette batterie offre également une plus grande densité d’énergie par rapport à la chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt) et LFP (lithium – fer – phosphate). Ce qui signifie qu’il est possible de stocker plus d’énergie sans augmenter la taille ni le poids. Un atout important, surtout quand on sait qu’une grosse batterie n’a pas que des avantages, bien au contraire.

Cependant, tout n’est pas encore joué, car le constructeur doit désormais déterminer quelle sera la composition chimique la plus adaptée pour des performances optimales. Pour l’heure, le choix de la technologie magnésium-souffre serait privilégié.

Mais le constructeur japonais n’est pas le seul à s’intéresser à la batterie solide, puisque c’est également le cas de l’entreprise chinoise Ganfeng ainsi que de BMW et de Ford. Les deux marques ont d’ailleurs commencé la production sur une ligne pilote, à des fins de tests avant une industrialisation plus intense au cours des prochaines années.