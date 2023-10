Toyota nous montre une voiture électrique hors normes, fascinante et ultra pratique

En marge du Salon de Tokyo, Toyota a présenté un concept de voiture électrique sous la forme d'un mini fourgon très intéressant mettant l'accent sur l'hyper modularité. Cet utilitaire multifacette peut aussi bien transporter des personnes à mobilité réduite que se transformer en food-truck ou en (mini) camping-car. Voici ce qu'on sait à son sujet.

Le Salon de Tokyo, c’est souvent l’occasion de découvrir des véhicules que nos constructeurs européens n’auraient pas l’audace de sortir et de proposer, tout simplement parce qu’ils ne répondent pas forcément à la demande de la clientèle du Vieux Continent.

Pourtant, avec la transition énergétique qui s’amorce et les centres-villes qui deviennent de plus en plus « cadenassés », les constructeurs doivent impérativement changer, ou bien même proposer des alternatives, aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Nous avons vu ces dernières années l’émergence de nouveaux petits modèles utilitaires électriques, mais avant que cela soit vraiment « palpable », il y a encore du chemin à faire. Et les marques en sont globalement encore au stade de concept, en témoigne ce que vient de présenter Toyota avec le mini fourgon électrique Kayoibako.

L’avenir de notre mobilité en contre-ville présenté à Tokyo ?

Le Toyota Kayoibako est un fourgon miniature mesurant 3,99 mètres de long, 1,79 mètre de large et 1,86 mètre de haut, avec un empattement de 2,80 mètres. Même si quatre mètres, ça ne paraît pas si « petit » (c’est la longueur de la dernière Citroën ë-C3, à quelques millimètres près), dans l’univers de l’utilitaire, il n’y a pas beaucoup de produits de cette dimension et aussi habitable.

Son nom, « Kayoibako, » s’inspire des conteneurs configurables. Ils sont conçus pour minimiser la perte d’espace (et ainsi le transport de « vide ») et s’adapter à divers besoins grâce à des inserts interchangeables.

Ce petit fourgon compact puise son inspiration des « kei cars » japonaises, réputées pour leur petite taille et leur polyvalence, bien que, avec ses presque quatre mètres de long, il ne puisse pas être qualifié de « kei car » à proprement parler.

Un utilitaire pour tous ?

Le Kayoibako met l’accent sur la flexibilité intérieure. Pratiquement tout l’espace est adaptable, avec de nombreuses applications, allant de la livraison du dernier kilomètre au transport de passagers, en passant par l’aménagement d’un camping-car ou la transformation en boutique itinérante.

Ce véhicule peut aussi être adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de fauteuils roulants grâce à un accès facilité par un grand hayon à l’arrière, mais aussi par une double porte du côté du trottoir, une porte classique et une porte coulissante, sans montant central.

Le poste de conduite est très futuriste et rompt globalement avec les intérieurs assez ternes des modèles Toyota. Il y a peu de chance de voir ce type d’intérieur si ce fourgon venait à sortir de série, mais l’énorme écran incurvé affichant les images des caméras latérales est assez impressionnant, tout comme le poste de conduite suspendu, avec son volant en forme de U et son écran de contrôle.

En ce qui concerne sa motorisation et les batteries, Toyota n’a pas encore dévoilé ces informations, mais nous devrions en savoir un peu plus à l’occasion du Japan Mobility Show qui ouvrira ses portes le 25 octobre prochain. Toyota n’arrivera pas les mains vides, puisque le constructeur nippon exposera également un pickup et un SUV entièrement électrique avec notamment le successeur du Land Cruiser.