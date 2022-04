Nissan fait un pas de plus dans le développement des batteries solides

Nissan passe à la vitesse supérieure et annonce la mise en route de son usine prototype destinée à la fabrication de batteries solides.

Annoncées comme une véritable avancée dans le développement de la voiture électrique, les batteries solides semblent très prometteuses. En effet, cette technologie pleine d’atouts intéresse très fortement les constructeurs automobiles, nombreux à travailler à son développement, qui ne cesse de s’accélérer. Car si on en parle depuis de longues années déjà, les batteries lithium-ion à électrolyte solide font leur chemin, et pourraient bientôt arriver sur les véhicules de série.

Plusieurs marques ont déjà commencé à travailler dessus, à l’image de Volkswagen, Mercedes ou encore le groupe Stellantis. Offrant de nombreux avantages, ce type de batterie intéresse également très fortement Nissan, qui avait annoncé il y a peu sa volonté de concevoir une usine spécialement dédiée à cette technologie, qui pourrait à terme remplacer les batteries standard équipant les voitures électriques à l’heure actuelle.

Une usine pilote

Dans un communiqué tout juste publié, la firme nippone annonce donc justement la mise en marche de cette nouvelle usine prototype. Située au sein du Nissan Research Center dans la préfecture de Kanagawa au Japon, celle-ci est alors uniquement dédiée au développement des batteries solides, dans le cadre de son vaste plan Nissan Ambition 2030, récemment dévoilé. L’objectif à terme est alors de pouvoir lancer un véhicule électrique équipé de cette technologie à l’horizon 2028.

Cette nouvelle usine, qui servira donc de pilote aura pour but de développer les batteries solides, mais également leur processus de fabrication en série. La production expérimentale devrait alors débuter dans le courant de l’année 2024. À terme, cette technologie permettra à Nissan d’abaisser le coût des batteries, passant de 75 $ par kWh à seulement 65 $, et donc de ses véhicules électriques, dont le prix sera équivalent à celui d’un modèle essence.

De nombreux avantages

Plébiscitée par de nombreux constructeurs, la batterie solide présente en effet de nombreux avantages et devrait permettre de démocratiser l’usage de la voiture électrique. Comme le souligne Nissan, ce type de technologie « a une densité d’énergie environ deux fois supérieure à celle de la batterie lithium-ion conventionnelle, un temps de charge nettement plus court grâce à des performances de charge/décharge supérieures et un coût inférieur grâce à la possibilité d’utiliser des matériaux moins coûteux ».

Néanmoins, et si les marques mettent autant de temps à industrialiser ces batteries à état solide, c’est parce que plusieurs obstacles se dressent. Outre la pénurie de semi-conducteurs, les constructeurs doivent également faire face à la difficulté de créer un électrolyte stable et possédant de bonnes propriétés conductrices. Cela explique pourquoi pour l’heure, ces batteries sont très coûteuses à produire, ce qui ne sera à termes plus le cas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.