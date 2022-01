Accord entre Stellantis et Amazon, nouvel écran Samsung Odyssey Ark incurvé et projecteur Nebula Cosmos Laser 4K – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 5 janvier : un accord historique entre Amazon et Stellantis, un nouvel écran incurvé chez Samsung et un projecteur Nebula en 4K. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Accord historique entre Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) et Amazon : ce que ça va changer dans vos voitures

Durant le CES de Las Vegas, le groupe Stellantis — qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, Open, Fiat, Alfa Romeo, Jepp ou Chrysler — a annoncé un accord de taille avec Amazon. Concrètement, le géant du e-commerce va équiper le groupe danois à plus d’un titre. Les prochains véhicules des 14 marques du groupe pourront ainsi profiter de l’IA d’Amazon, de sa navigation, de son assistant vocal ou de ses services de paiement. Par exemple, les deux groupes vont développer des solutions logicielles pour la plateforme STLA SmartCockpit, tandis qu’Amazon utilisera désormais des véhicules de Stellantis pour ses livraisons.

Samsung Odyssey Ark : l’incroyable écran PC de 55 pouces pour le gaming et le travail

Toujours durant le CES de Las Vegas, après les téléviseurs, Samsung a dévoilé un nouveau moniteur particulièrement attrayant pour les joueurs ou le télétravail. Ce nouveau Samsung Odyssey Ark est un écran incurvé de 55 pouces de diagonale, rien que ça, avec une définition 4K, un ratio classique de 16:9 et une dalle basée sur le QD-OLED. On ignore cependant encore les caractéristiques précises — notamment son taux de rafraîchissement ou sa courbure — ainsi que sa disponibilité et son prix.

Nebula Cosmos Laser 4K : un nouveau projecteur Android TV avec une définition 4K

Le salon de Las Vegas a également été l’occasion pour Anker de présenter la dernière version de son projecteur Nebula sous Android TV. Basé sur le même châssis que le Nebula Mars II Pro, le nouveau Nebula Cosmos Laser 4K a cependant pour intérêt de permettre la diffusion de films et de séries en 4 K. Sous le capot, on va retrouver une lampe laser permettant une luminosité de 2400 cd/m² ainsi que des haut-parleurs de 30 W. Le lancement est attendu en mars prochain pour 2199 euros.

