Samsung Odyssey Ark : l’incroyable écran PC de 55 pouces pour le gaming et le travail

Ce n'est pas un écran ultra-large et ce n'est pas non plus un téléviseur. L'Odyssey Ark de Samsung a été conçu pour répondre aux besoins des joueurs PC mais aussi de ceux qui veulent faire du multi-tâche avancé.

Samsung a fait plusieurs annonces lors du CES 2022. Il y a une flopée de nouvelles TV de différentes technologies, dont le QD-OLED, le Mini LED et le Micro LED, il y a aussi un nouvel écran PC Odyssey ultra large en définition 4K ou encore un nouveau Smart Monitor. Cette fois-ci, l’écran PC en question est unique en son genre.

Un écran unique en son genre

Le Samsung Odyssey Ark est un écran incurvé de 55 pouces de diagonale en définition 4K, la taille d’un téléviseur, qui peut pivoter horizontalement et verticalement. Pour mieux comprendre son fonctionnement, le mieux est de regarder la vidéo de François Sorel, journaliste :

Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas que pivoter, il s’incline également. En mode travail, cela permet d’afficher jusqu’à 4 fenêtres les unes sur les autres. Ensuite, vous pouvez le pivoter et l’incliner pour en faire un moniteur de jeu 16:9e. Il y a aussi tout un système d’éclairage intégré que l’on peut gérer avec une télécommande associée.

Samsung n’a pas communiqué de date de disponibilité, mais cet écran PC sera bel et bien commercialisé en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.